宮脇咲良@IZ*ONE紐約露肩曬曲線　仙氣爆發引粉絲哄動

韓國女團IZ*ONE近日衝出亞洲，首度遠赴美國紐約出席大型演唱會「KCON NY」，12位成員張員瑛（又譯：張元英）、宮脇咲良、曺柔理、崔叡娜、安兪真、矢吹奈子、權恩妃、姜惠元、本田仁美、金采源、金玟周，以及李彩演（又譯：李彩燕）落力為當地WIZ*ONE（IZ*ONE粉絲）和K-pop迷表演，順道暢遊當地名勝，其中，日本成員宮脇咲良今日（8/7）透過Instagram分享在紐約拍攝的相片，立刻引起WIZ*ONE哄動。

宮脇咲良向來留短髮，所以近日她駁上長髮，展現不同魅力，令不少粉絲驚嘆。（IG/@official_izone）

宮脇咲良穿上緊身露肩連身裙，配以一把長髮，迷倒一眾粉絲。（IG/@official_izone）

齊齊睇宮脇咲良紐約之旅靚相

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宮脇咲良近日時常駁髮亮相，其長髮造型早已令一眾WIZ*ONE眼前一亮，而今次宮脇咲良穿上緊身露肩連身裙，大曬雪白肌膚和美腿，加上宮脇咲良紮起長長的頭髮，WIZ*ONE均力讚宮脇咲良的造型仙氣十足。除此之外，宮脇咲良亦非常享受今次紐約之旅，發布紐約靚相時表示：「NY~~~~！景色又美麗，心情也非常好！I ❤ NY！」IZ*ONE將於本周五（12/7）來港，準備出席翌日舉行的IZ*ONE香港演唱會，未知宮脇咲良又會否暢遊香港留倩影呢？

IZ*ONE將於本周五來港，不知道宮脇咲良又會否在香港留倩影呢？（IG/@official_izone）

其他IZ*ONE成員都有喺紐約影靚相呀！