【花木蘭】女扮男裝代父從軍有Bug　歷代花木蘭有一位Marvel女神

花木蘭代父從軍的故事，相信任何中國人都已經耳熟能詳，歷年就有不少以花木蘭為主角的影視作品，而迪士尼對這固大IP當然不會錯過，繼動畫版後，也會推出由劉亦菲主演的真人版，讓人十分期待。但花木蘭的故事，也留下一個千古謎團，就是木蘭在軍營跟一班男人同食同睡，甚至要一起沐浴，為何一直未被發現女兒身？而歷年的花木蘭演員，只有袁詠儀版本才最合邏輯，以下為大家解釋箇中原因。

《花木蘭》真人版由劉亦菲擔當女主角，長髮飄飄，英氣逼人。（官方造型照）

劉亦菲主演的真人版電影《花木蘭》，近日官方釋出預告片，只見劉亦菲長髮飄飄上陣殺敵，也是仙氣逼人，雖然她英姿颯颯，但怎樣看也是一個大美女，為何跟她朝夕相對的兵將，完全未有發現她是一位大美人呢？以往木蘭代父從軍的影視作品，也例牌加入了木蘭在軍中出浴畫面，甚至有男人跟她共浴，卻一直未有發現她是女兒身，這個Bug連迪士尼的動畫也有出現，讓人完全摸不著頭腦。

袁詠儀版的《花木蘭》，確實幾男仔頭。（Youtube影片截圖）

數到歷代最神似的花木蘭，必定要數到1999年台版《花木蘭》，由袁詠儀擔當第一女主角，她曾經在1994年的電影《金枝玉葉》，飾演女扮男裝的阿wing，當時瀟灑俊朗形象讓人印象深刻。她高瘦的身形，反串演出確是毫無破綻，而在《花木蘭》首集袁詠儀已有出浴鏡頭，但只是獨自赤裸在河邊沐浴，當然不會被發現女兒身，直至進入軍中，卻未有出浴情節，所以沒有被揭發真正性別，可說是合情合理。

江若琳在《巾幗大將軍》飾演木蘭，女扮男裝而不被發現，其實都幾難。（劇照）

以下是歷代花木蘭高清靚相：

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2009年趙薇主演的電影《花木蘭》，當木蘭在溫泉沐浴時，卻遇上副營長文泰(陳坤飾)，卻完全沒有發現她女兒身的秘密。至2013年的內地劇《巾幗大將軍》，江若琳演出代父從軍的木蘭，同樣有沐浴時遇上其他兵士的情節，卻總是被她蒙混過關，可說是完全不合理。除此之外，原來有一位Marvel的華裔女英雄，也曾經聲演動畫版《花木蘭》的木蘭一角，她就是美劇《神盾局特工》的溫明娜，她更入選內地最受歡迎的Marvel女神，甚至有粉絲希望她能演出新版《花木蘭》，可惜最終未能成事。

迪士尼繼《花木蘭》動畫後，多年後推出真人版電影。（Youtube影片截圖）