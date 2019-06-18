IU、呂珍九新劇《德魯納酒店》造型照公開　高貴復古風或掀起風潮

tvN熱播韓劇《阿斯達年代記》未播完，由IU和呂珍九主演，即將於7月13日開播的《德魯納酒店》已造成話題。繼首波預告片外，近日官方再釋出兩位主角的造型照，當中飾演德魯納酒店社長一角的IU，因高貴美麗的外貌而成為話題。

IU在《德魯納酒店》飾演酒店社長張滿月，是一位有着高傲漂亮外貌，但內心性格古怪而且心術不正。男主角呂珍九則飾演酒店經理具燦成，有強迫症和潔癖。最新公開的造型照中可見，IU穿上多套顏色鮮艷的套裝，配搭誇張的飾物，如蕾絲手套和闊邊帽等等。充分突顯復古感外，IU的美貌更是再一次使人震驚。不少網民大讚IU的造型與劇集主題適合，讓大家更期待《德魯納酒店》的播出。

IU的復古造型簡直是「靚到不得了」！（Facebook/@tvNDrama）

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《德魯納酒店》講述繁華的首爾市中，有一間外觀古舊的「德魯納酒店」，而這間酒店只會向無法離開的靈魂們，展現其華麗的真面目。因犯下大罪而困在酒店內的IU，以及固執的完美主義者呂珍九一同經營酒店外，兩人也有着與外表完全相反的古怪性格。由於劇集以奇幻為創作主題，加上二人首度合作拍劇，因此粉絲都非常期待IU及呂珍九的表現。

IU和呂珍九之間的互動，令粉絲非常期待。（tvN DRAMA截圖）