葉德嫻都愛「香港撐住」插圖　內地漫畫家親解創作原因：生死與共

反修訂《逃犯條例》示威者於7月7日舉行首次「九龍區大遊行」，是次活動發起人公布參加人數有逾23萬人，而警方則公布：高峰期5.6萬。是次遊行，除了普通市民參與之外，影后葉德嫻（Deanie姐）亦有參與。不過，細心一看就會發現，她以及在場的香港市民，手上拿著一幅《香港撐住》的漫畫海報。而這幅網上瘋傳的《香港撐住》，正正是中國移民美國的知名漫畫家 - 郭競雄先生（大雄）。

Deanie姐拿中的漫畫海報，就是出自漫畫家郭競雄的手筆。（Facebook圖片 潘小濤Facebook）

郭競雄在中國內地出生，生於70年代的他除了在內地奪得「中国第四屆杭州動漫節大獎」等漫畫界獎項外，在2006年更在法國國際漫畫與連環畫節中，獲得了最高特別獎，2010年在第31届美国ICON漫画節中，也獲得了「最受讀者歡迎和特别藝術嘉賓兩項大獎」。他在中國漫畫界稱為「第一位走向國際舞台的中國漫畫家」，也同時是現時唯一一位在美國市場畫主流漫畫的人。他在2008年，就以特殊人材身份移民到了美國，同時亦有參與《超人》、《Star Wars》等美式漫畫的創作。

郭競雄先生（大雄）解釋創作畫作《撐住希望》的原因在於「守衛香港的文化，其實也是守衛中國人的傳統文化和文明」。（受訪者提供 / 郭競雄）

郭競雄先生（大雄）接受《香港01》訪問時，就表示香港是他最愛的城市之一，香港人也是他最尊敬的人群，亦因此而創作了這兩幅海報。「你們可能不知道為什麼？我是七十年代末出生在中國大陸的人，我們那一代剛好經過文化大革命，文化一片凋零，所有的傳統的東西都被毀壞掉，人和人之間沒有信任，對生活與未來一片迷茫。」

郭競雄表示，雖然並不認識葉德嫻女士，不過《桃姐》、《法外情》都是他喜歡的角色。他覺得葉德嫻給她像是家人的感覺，親切善良又像慈母。（盧翊銘攝）

他續說：「那個時候香港的文化就悄悄的進入了中國的千家萬戶，影視作品，流行歌曲，武俠小說，這些給予如飢似渴的我們以極大的營養。 《霍元甲》《上海灘》《萬水千山總是情》《射雕英雄傳》等等這些作品。讓我們在娛樂中知道了甚麼是傳統文化；甚麼是愛國；甚麼是兄弟情；朋友義；甚至甚麼是愛情。我們這一代中國人都應該深深的感謝香港民眾給我們帶來的這些文化的回歸。出於這個理由，我必須跟大家站在一起，守衛香港的文化，其實也是守衛中國人的傳統文化和文明，不能被荼毒，變成荒蕪之地。」

當日十分多香港市民手持《香港撐住》海報遊行。（李澤彤攝）

對於香港近況有甚麼感想？「最初的時候我為香港人擔心，因為我在大陸生活過。中國大陸的軍隊看起來那麼強大，香港比起來就像彈丸之地。但是不能因為小而沒有尊嚴。香港年輕人的努力，每一次被打倒後的站起，都像在抽打我們這些成年人的嘴巴。少年不可奪其志！是他們在不斷的教育我們這些為生計忙碌的成年人，人應該怎樣的活！香港人了不起！」

郭競雄表示，計劃以一星期一張的速度，創作更多同系列的海報。（Facebook圖片 / Daxiong）

生於中國內地，而又身在美國發展的他，為甚麼會對香港這個「彈丸之地」如此著緊？他解釋道：「我離開大陸的最後一站就是香港，我坐在渡輪上看著香港島就想：『不知道什麼時候能夠再回來。』我在香港有三位好朋友，其實這些人你們也都認識。」

郭競雄曾替金庸作品《天龍八部》繪畫漫畫。（受訪者提供）

「第一位是梁羽生先生，我們雖然年齡差距很大，但是他給我講了很多推心置腹的話，他也給了我四個字『文心俠骨』。第二位是金庸先生，05年我在歐洲得獎，當時我正在畫金庸先生的《天龍八部》的漫畫，金庸先生在金鐘設宴，為我道賀。我們交往甚歡，我也受益匪淺，去年他去世，我沒能參加他的葬禮很是遺憾。第三位，是黃易先生，我給黃易在大陸出版的書做封面繪畫，那時候他特別喜歡打電動遊戲，他那麼年輕就去世，讓我深感命運無常。這三位朋友都是武俠小說的作者，武俠的情懷也深深影響了我的性格。他們的逝去，我不希望是一個武俠精神的逝去。我就像他們筆下的一個江湖中人，在香港有難之時，必然會鼎立出手相助，生死與共。我想這也許就是我和他們，和香港的緣分之所在。」

《善是正義》，也是郭競雄為香港所畫的作品之一。他透露，一張畫作需用2天時間完成。（受訪者提供）

對於《香港撐住》漫畫在香港網絡之間大受歡迎，並大幅流傳，你有甚麼感覺？「我並不意外。因為我們感同身受。我希望我能帶給大家更多的正能量。其實這並不是唯一的一幅。這是我係列作品的第二幅，我要以每週一幅的速度進行下去，陪伴大家，堅持理想和公義！我想可能會在第四幅，第五幅的時候被大家所認識。在第九幅時會火起來。但是看現在的速度，也許會快一些。」



有甚麼想跟香港人說的？他只以簡單一句回覆：「我的表達都在畫裡了！」