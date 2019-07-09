【教束】網民強烈要求延續莊子鄧學謙hehe情　周漢寧：我唔抗拒㗎

ViuTV電視劇《教束》上星期五（5/7）曲終人散，不少觀眾仍沉醉於莊子（周漢寧飾）和鄧學謙（唐浩然飾）含蓄而甜蜜的「Hehe」情，而周漢寧日前接受《香港01》記者訪問，形容兩人的感情是不用言語也能明白的默契，但他不希望將這段感情演得太露骨：「我就冇專登設定我好鍾意佢，只不過我畀咗一啲條件佢，例如鄧學謙係莊子傾慕對象，係佢嘅偶像，係佢好想追逐嘅目標，從而引伸到其他化學作用。」

大家最印象深刻嘅情節，一定係呢場「壁咚」！（《教束》畫面）

《教束》「莊子」和「鄧學謙」的hehe情至今仍令觀眾回味無窮。（《教束》畫面）

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雖然「莊子」和「鄧學謙」最終算是能夠開花結果，不過觀眾仍然未夠喉，希望ViuTV能開拍《教束》番外篇，延續「學子」（鄧學謙與莊子）青澀的感情線，未知周漢寧又有沒有興趣參演呢？周漢寧笑言：「我唔抗拒㗎！（大笑）」周漢寧其後表示，雖然曾好奇《教束》會否拍攝續集，但故事情節既然已經劃上句號，就應該讓它在此終結，周漢寧更渴望能夠原班人馬拍攝其他題材作品。