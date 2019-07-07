《教束》「莊子」拍港台新劇演自閉青年　周漢寧：發脾氣最難演！

最近憑ViuTV劇集《教束》「莊子」一角，而開始獲觀眾認識的新晉演員周漢寧，今日（7／7）聯同文雪兒和李璨琛在九龍灣為港台電視拍攝劇集《星星的孩子》。劇情講述李璨琛飾演的自閉症支援中心社工阿藍，第一次帶同周漢寧飾演的自閉症青年偉仔前往中心參加社交小組活動，不過因為其他組員的言語挑釁，令偉仔受不住刺激而情緒失控，令到一直在活動室外等候、飾演阿偉母親的文雪兒擔心不已。

參加工作坊拜訪特殊學校 了解患者特質

周漢寧受訪時提到，劇組於開拍之前，特意安排他參加專門讓自閉症患者的工作坊，令他能夠更透徹理解自閉症患者的特質，「劇組做得好好，佢哋有安排我去參加一啲專門畀自閉症患者參加、教佢哋點樣拍拖嘅Workshop，之後亦都有同媽媽（文雪兒）一齊去過一間特殊學校，佢哋入面有好多自閉症學生我哋可以真係觀察佢哋，又會同佢哋一齊坐低去傾偈，令我了解更多。」周漢寧又指，依照這些觀察，再跟導演開多了一兩次會，商討自己在埋位時應該怎樣去演繹偉仔的角色需要的神髓，「我哋會去傾，究竟邊啲小動作啱用？要用到咩程度，先可以配合番個故事主題呢？」

在港台電視新劇《星星的孩子》裏，周漢寧飾演患有自閉症的青年阿偉，其母由文雪兒飾演，而李璨琛則飾演社工阿藍。周漢寧指因為今次合作，他才知道原來這位「媽媽」跟自己入行時間相差40年，「佢有講過佢以前做過韋小寶（佳視版本，1977年首播），我話嘩，咁犀利，同埋佢講過以前拍劇真係好辛苦，因為係三部Cam一齊拍，中間冇Edit point，通常係要一鏡演到尾，如果中途有一個人唔得，就要重新拍過。」（梁碧玲攝）

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發脾氣最難演 與「母親」文雪兒密密斟加強默契

故事圍繞一位母親以及她患有自閉症的兒子，乍聽令人聯想到這或許是劇集版的《黃金花》，記得去年出席《黃金花》放映會時，曾跟主角凌文龍談到，演繹光仔這個患有自閉症兼中度智障的角色時有何困難，他說要完全理解自閉症患者頻頻跳躍的情緒難度最高，周漢寧指，今次飾演偉仔一角，跟演藝學院師兄凌文龍演光仔時面對的情況類似，惟風格迥異，「佢個角色係自閉症再加上有智障，偉仔呢個角色係屬於『高功能自閉症』（簡稱HFA，學習能夠較佳，自閉傾向較不明顯，面對人際互動仍有困難），智商方面冇殘缺，但就唔會同人講嘢，因為佢中學時經常被人蝦，所以劇情講點解個角色要見社工。」

提到劇中最難演的一場，周漢寧指是自己要發脾氣的那一幕。「雖然我哋去咗Workshop，但冇遇過有自閉症患者發脾氣，所以當我要去掌握角色情緒嘅時候，就要去創作，同埋跟導演去夾，睇下邊啲動作要加強，同埋要做到幾多先足夠。」至於劇中跟老前輩文雪兒有甚多對手戲，周漢寧指他們在演出前密密傾偈，加強默契，「佢會分享一啲以前拍嘢嘅經歷畀我聽，又會教我，作為一個年輕演員應該點樣做，點樣先可以搵到更多演出機會，令到我哋兩個之間係更加親切，而埋位嘅時候我都有同佢配合，例如雪兒姐個角色設定佢係照顧自閉症患者嘅媽媽，佢好辛苦，成日都寒背，咁我就話，不如我同你做個反差，我講得好直，因為有陣時部份自閉症患者會係咁樣，就有少少對比，呢個我同佢之前係有夾過嘅。」

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周漢寧提到今次在《星星的孩子》裏最難演的一幕，是要演繹發脾氣。「雖然我哋去咗Workshop，但冇遇過有自閉症患者發脾氣，所以當我要去掌握角色情緒嘅時候，就要去創作，同埋跟導演去夾，睇下邊啲動作要加強，同埋要做到幾多先足夠。」（梁碧玲攝）