YG娛樂連環爆勝利、iKON等藝人醜聞　創辦人梁鉉錫宣布退出公司

韓國三大娛樂公司之一YG娛樂旗下藝人可謂醜聞不斷，繼年初前BIGBANG成員勝利涉及性中介、性交易、貪污等醜聞，創辦人梁鉉錫被指向東南亞富豪提供性招待後，本月12日，iKON前成員B.I被韓國傳媒Dispatch爆出，2016年透過BIGBANG成員T.O.P前女友韓瑞希購買毒品，而警方調查B.I涉毒案時，WINNER成員李昇勳被指找韓瑞希擺平事件，YG娛樂名聲可謂一落千丈。今日，梁鉉錫宣布退出所有YG娛樂職務，離開自己一手創立的娛樂公司。

YG娛樂連環爆醜聞，創辦人梁鉉錫今日宣布退出公司。（視覺中國）

以下為梁鉉錫聲明全文：

我是梁鉉錫。

非常對不起喜愛YG和旗下藝人的粉絲們。

對接連不斷的指責聲中仍默默工作的員工表示衷心的歉意。

對於那些把羞於啟齒的話，不分是非黑白當成事實的情況，我一直耐心啞忍。 但是我覺得非常難過。

我認爲YG和所屬藝人，還有粉絲們絕對不能再因爲我而受傷。

在過去的23年，我半輩子都在培養YG。

支持最好的音樂和最優秀的藝人，是我最大的幸福，是我唯一能貢獻歌迷和社會的能力。

但是我今天要放下YG的所有職務和業務。

真心希望我所愛的YG旗下藝人和喜愛他們的粉絲不要再因我而受傷。

現在YG有很多比我更有能力，更有感覺的專家一起工作。 我認為，我退下來，將是他們進一步發揮能力的一個好契機。YG能夠盡快穩定下來，是我衷心希望的事。

最後，我相信現在的媒體報道和非議的事實關係，在今後的調查過程中，一切真相一定會水落石出。 謝謝。