【人生馬戲團】鍾嘉欣為追斬事件解話　逃出生天原因原來係咁！

2005年8月，鍾嘉欣、楊思琦、陳浩民以及唐文龍等在內地為劇集《人生馬戲團》取景拍攝。由於思琦妹生日，眾人一起到卡啦OK慶祝生日。當大家都玩得慶起，有一班手持兵器（其中一款是圓月彎刀）的人闖入，嚇得所人雞飛狗走，曾聲稱當時飛甩拖鞋都置之不理的思琦妹與嘉欣結伴逃跑，更一度失蹤數小時，最後大家都安然無恙。雖然事後樂易玲曾一度下令所有人封口不提，但由於事情發酵導致傳聞不斷，近年多位主角都曾開腔重提。

2015年，鍾嘉欣曾經在《娛樂3兄弟》重提此事。（影片截圖）

鍾嘉欣再度提及追斬事件

最近鍾嘉欣不斷為新歌《做你的晨曦》宣傳，日前就為商台節目《點算幸福》擔任嘉賓。在嘉欣提到自己信主的過程時，她又重提當年被追斬的經歷，更認為該次能逃出生天是一個神蹟：「我逃走嗰刻，我以為自己會死，我就合埋眼諗：『耶穌救我！我仲要見爸爸媽媽，我唔想死住呀！』我就好記得嗰一刻，嗖一聲，就靜晒，無聲，我一掹大眼呢，嗰啲大隻佬呢，走晒。」

嘉欣BB嘅新歌MV，一家四口勁溫馨。（YouTube）

《做你的晨曦》係耶穌叫我作

其實嘉欣曾抗拒過基督教，節目中她表示：「我父母係信佛教，媽咪有放偶像喺屋企，我望住佢嘅時候我好驚，因為我細個嘅時候我家姐好似跌過一個佛，跟住佢真係斷手。」但自從入行後經歷多了，再加上多個神蹟出現，令嘉欣立心決志：「之後一單又一單嘅事，砌埋一齊，我就會覺得耶穌係好愛我，咁我就開始覺得自己有啲咩都會冇事，覺得自己有價值，覺得自己有光。而佢要同我就用，我係一件功具，例如呢首歌就係耶穌叫我作嘅，如果唔係我5分鐘內作咗首歌？冇可能嘅！」

嘉欣BB希望帶正能量畀大家：

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重溫《人生馬戲團》嘅精彩畫面：