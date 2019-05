鍾嘉欣感謝「契哥」馬浚偉不離不棄：這個男人是特別的

鍾嘉欣自從結婚產子後已逐漸淡出幕前並回到加拿大,雖然暫時未有任何復出拍劇的計劃,但嘉欣依然在社交網站非常活躍,大曬婚後幸福生活點滴。近日嘉欣帶着一對子女回香港工作兼度假,除了與苟芸慧、李亞男、王君馨三位「處女黨」成員見面,亦與《溏心風暴》一起合作的夏雨、李司棋和米雪三位老前輩食飯,大曬好人緣。

鍾嘉欣在IG發文,坦言「契哥」馬浚偉在她心目中是特別的存在。(鍾嘉欣IG)

嘉欣在2日上載了兩張照片,相中的男子看起來與嘉欣的一對子女非常親密,看似並不是第一次與他們見面。而嘉欣更稱這個神秘男子對她來說是「特別的」,究竟他是何方神聖?原來這個男子並不是誰,而是與嘉欣以兄妹相稱的馬浚偉(馬仔)。嘉欣在IG用英文表達對「契哥」馬仔的感激:「這個男人是特別的,我們沒有血緣關係,我們合作了五套電視劇,他從來不求任何回報,他經常在我受不公平對待時為我出頭,他很善良,他很溫柔,他很有正義感,他很有智慧,他是我一個很棒的香港朋友,就像我的哥哥一樣。」從字裡行間都深深感受到嘉欣和馬仔之間深厚的情誼。

馬仔與嘉欣的囝囝打成一片。(鍾嘉欣IG)

鍾嘉欣和馬浚偉是不少劇迷心中的TVB經典熒幕情侶,二人曾經在TVB合作過五套劇集,包括2004年《皆大歡喜》的洪白嵐與施梓山、2008年《金石良緣》的施嘉嘉與成日安、2009年《老友狗狗》的Sammi與周用恭、2010年《蒲松齡》的柳心如與蒲松齡以及2012年《當旺爸爸》的Madam Ko與林發。能夠在五套劇集中飾演情侶,可見二人相當有緣份,而且嘉欣入行後的第一套劇就是《皆大歡喜》,馬仔可謂是見證她的成長過程。

鍾嘉欣和馬浚偉曾五度於電視劇飾演情侶。(《金石良緣》劇照)

鍾嘉欣榮升母親後,「契哥」馬浚偉亦經常與嘉欣一家見面,而嘉欣的仔女更叫馬仔做舅父!可見二人的緣份已經由昔日的同事變成好友,再昇華成家人般的存在,這份情誼實屬難能可貴,真是很令人羨慕!

鍾嘉欣與馬浚偉的深厚情誼令人羨慕。(馬浚偉微博)

鍾嘉欣IG全文:

This man is someone special. We are not blood related. We’ve filmed 5 dramas together. He never asks for anything in return. He always stands up for me when he feels I’m not treated properly. He is kind. He is gentle. He is righteous. He is wise. He is my awesome Hong kong friend and is like a 哥哥 to me.

點擊觀看更多鍾嘉欣馬浚偉的劇照和合照: