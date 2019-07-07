【掃毒2】林嘉欣被網民批評歲月不饒人：腦海裏全都是她的頸紋

由林嘉欣、劉德華、古天樂等人主演的電影《掃毒2天地對決》日前率先在內地上映，獲得廣泛好評，不少香港影迷都表示相當期待。不過相比起主角的精湛演技，內地網民竟然將目光集中在林嘉欣的頸紋上，引起激烈討論。

林嘉欣依然是不少人心中的女神。（林嘉欣IG：@karenalamkayan）

有氣質女神之稱的林嘉欣雖然已年屆40歲，但卻擁有令人驚艷的凍齡美貌，完全看不出她已經是兩女之母。不過依然有人雞蛋裏挑骨頭，有位內地知名網紅在看完電影後，在網上發表言論大肆挑剔林嘉欣：「雖然女人何苦為難女人，但是真的看完電影，腦海裏全都是林嘉欣的頸紋.....」隨後多位網民亦跟風留言，成功將話題推上熱搜。

有內地知名網紅發文挑剔林嘉欣的頸紋，引起內地網民熱烈討論。（微博：@錢敏敏）

有部分網民表示贊同，紛紛留言表示「真的，我也注意到了」、「昨晚看電影也是滿眼的頸紋，但她還是漂亮的」、「明明臉蛋很漂亮，但關注點都在她的頸紋上了」。更有人分析箇中原因，例如懷孕會令頸紋突然加深和變得清晰，家族遺傳等先天原因、以及經常低頭玩電話等等。

林嘉欣keep得好好！（視覺中國）

有不少人對批評看不過眼，認為這些網民實在太高要求，留言道「林嘉欣都40歲了，不是像你一樣天天活在美顏微整裏的年輕小姑娘」、「前段時間某產後女明星被諷刺發胖，大家對女明星的要求是不是高了點」、「社會對女性要求真刁鑽，古仔華仔和一眾男演員的臉布滿了歲月痕跡依然被贊帥」、「 頸紋絲毫不能桎梏她的氣質，反倒讓人覺得美得真實」。

林嘉欣已經40歲，有頸紋一點也不出奇。（林嘉欣IG：@karenalamkayan）

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