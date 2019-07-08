林峯被Angelababy拖累　首出演《奔跑吧》被狠批為最失望一期

林峯出道20年以來從未參加過內地綜藝節目，日前宣布擔任人氣綜藝《奔跑吧》最新一集（7月5日）的嘉賓後，不少粉絲都表示極為期待。早前在內地展開巡迴演唱會的他相比之前健碩了不少，登場時令網民有驚喜，不過節目越看下去，卻惹來一片觀眾和粉絲的責罵聲。

林峯出道20年首次出演內地綜藝節目。（微博：@奔跑吧）

在今集的「貓鼠大戰」中，擔任嘉賓的林峯和成員之一的鄭愷組成「貓隊」，負責靠線索在其餘成員所在的「鼠隊」中捉住大boss「鼠王」。可惜經過幾輪的猜猜度度後，依然無法將「鼠王」Angelababy淘汰，最後由「鼠隊」勝出。

林峯玩遊戲非常認真。（《奔跑吧》影片截圖）

Angelababy真實身份被揭曉。（《奔跑吧》影片截圖）

不少內地網民看完後不禁在網上大罵，指其實全部人早就看穿Angelababy的蹩腳演技，只是大家都讓着她扮作不知道，她才能生存到最後，對節目深表不滿： 「別侮辱嘉賓和觀眾的智商！」、「節目太假，把觀眾當傻子」、「要不是有喜歡的嘉賓，誰愛看這樣一套一套的『情景劇』？ 」有觀眾分析Angelababy屢次獲勝的伎倆都是向男嘉賓和成員撒嬌，以及一對一pk時更要求對方必須讓一隻手，毫無體育精神：「次次都以Baby為主有意思嗎？演技真的是很尬！」、「 改名做《奔跑吧Baby》吧！」

網民直斥Angelababy露出得意模樣。（《奔跑吧》影片截圖）

Angelababy帶領「鼠隊」勝出。（《奔跑吧》影片截圖）

自《奔跑吧》成員大換血後，本來已經失去不少忠實觀眾，而且新一季主持陣容缺乏綜藝感，要靠嘉賓自己hard carry。可惜今次即使是號召力十足的林峯依然是無法救駕，觀眾的怒火一時三刻難以被平息，難得出演綜藝卻被吐槽為最令人失望的一期。

網民湧到Angelababy的微博留言。（微博：@angelababy）

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