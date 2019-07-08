30歲Taylor Swift無懼批評大曬幸福肥　豐滿身材盡顯曲線美

美國樂壇小天后Taylor Swift一向以媲美超模的纖瘦身材見稱，從不吝嗇地大曬這不少女性很渴望擁有的完美身段。而近年女神多次被外界批評身材走樣，她亦多次被影到去健身房努力擺脫肥肉，確實瘦了不少。不過最近Taylor又再次發福，雖然飽受批評，但她亦決定懶理幸福肥，繼續穿性感熱褲自信地上台演出。

幸福肥Taylor Swift更突顯曲線美。（Getty Images）

現年30歲的Taylor Swift自從2年前與英國男星Joe Alwyn高調拍拖後，經常大方放閃，一向身形極纖瘦的Taylor更因愛發福，當時正處於熱戀期中的她於2017年12月登上Jingle Ball舞台時，甚有變化的身型嚇怕不少粉絲，飽受外界批評。之後她亦有努力維持身材，去健身房努力擺脫肥肉，確實瘦了不少，而近月她出席多個公開活動時，身材再度變得圓潤成為關注，但她亦決定懶理幸福肥，不再遮遮掩掩，自信的模樣不是更令人敬佩嗎？

上月Taylor Swift演出時，體型明顯變得圓潤。（Getty Images）

Taylor Swift變得面圓圓。（Instagram：@enews）

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身高178cm的Taylor Swift擁有超級模特兒一樣的好身材，以前的她雖然充滿骨感甚是令人羨慕，不過變得圓潤後，反而更突顯女性曲線美，連骨子裏都滲透出性感的味道。她自己都曾經講過，要學會不去討厭身上的贅肉，可見Taylor已經學會欣賞充滿肉感的自己。

Taylor Swift與Joe Alwyn戀愛後變得更幸福。（視覺中國）

Taylor Swift於2012年，身材fit爆。（Getty Images）

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