華莎@MAMAMOO真空上陣獲坊間力撐　Sulli雪莉「No Bra」卻捱批

韓國女團MAMAMOO成員華莎不止唱功和台風獲外界肯定，其行事作風也備受網民欣賞。本月7日，MAMAMOO完成香港SBS香港演唱會後返抵韓國，吸引不少MOO MOO（MAMAMOO粉絲）和韓國傳媒接機，有傳媒拍到華莎疑似沒有戴胸圍，以真空狀態和大家見面，隨即成為韓國熱門話題。

MAMAMOO完成SBS香港演唱會後，本月7日啟程回韓。（網上圖片）

網民大讚華莎敢作敢為，無懼他人目光支持「No Bra」（不戴胸圍）行動，又有網民希望男女待遇平等，女性被批評真空上陣的時候，男性亦應該顧及他人目光，穿衣服時不要「凸點」。

華莎（右）從香港機場啟程回韓時，疑似沒有戴胸圍真空上陣。（視覺中國）

有網民發現華莎返抵韓國時真空上陣，因而在當地成為熱話。（網上截圖）

華莎本月7日機場圖片

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然而，女團f(x)前成員雪莉過往亦多次在Instagram分享真空上陣自拍照，網民評論卻是「你自己很舒服，乳頭浮現出來，周圍的人多不好意思啊？」、「傷風敗俗」、「好像想要被關注」等，反應比華莎負面不少。由此可見，對於「No Bra」運動，網民反應或多或少對人不對事。

雪莉不時在Instagram分享真空照，卻引來不少負面批評。（IG/@jelly_jilli）

雪莉過往受爭議相片