【日本綜藝】時尚女性屋企垃圾堆積如山　背後原因竟含大量洋蔥

日本綜藝節目《可以跟你去你家嗎》（《家、ついて行ってイイですか》）專門訪問趕不上尾班車回家的路人，以支付車費、報銷餐費，抑或贈送公共浴室coupon等方式，換取去他們家中訪問的機會，記錄社會百態。

節目中，一位名叫里香的38歲女士的故事令人震撼，她剛剛從地產公司辭職，因錯過尾班車坐在長椅上醒酒，聽到節目組願意支付她回家的車費後，里香答應去家中採訪。

她戴着黑色寬簷帽，擁有一頭長髮，身穿吊帶裙，披着一家長衫外套，手袋是Prada。看里香的扮相，很難同「邋遢」一詞聯想到一齊，但她卻一直強調自己家中非常髒亂，連電視劇中垃圾場一樣的房間都比她的整潔，甚至有時出去幾小時後，回家還會有點臭。

問到里香為什麼不打掃房間時，她表示很麻煩，不想做。（bilibili截圖）

事實證明，里香的說話一點都不誇張，甚至是有過之而無不及！開門後她先試探性聞了一下房內有無異味，而門口是一堆散亂的鞋子。但隨即映入眼簾的，是各種垃圾雜物，髒亂程度令人O晒嘴，拍攝的工作人員也驚叫不止。

無論吃的、用的、穿的，或者舊的、新的……所有物品、衫褲等堆積如山，堪比小型垃圾站現場。由於沒有洗衣機，里香又不想出去投幣洗衫，所以穿過的內衣褲全部堆在一邊，要換就買新的，但她表示總有一日會洗，因為買內衣也很貴。

由門口的玄關位置，已經可以看到房內的髒亂差狀況。（bilibili截圖）

點擊下圖睇雜亂房間內部「盛況」：

房內幾乎沒有一點空地可以落腳，原本以為床是最乾淨的一塊區域，結果里香表示，曾經有飲品灑落，上面還有印漬，而床的旁邊，全部是吃完的外賣盒。堆積起來高過床，甚至有些還跌落在床上。

床的旁邊便是「垃圾堆」......（bilibili截圖）

很多都是食完後的飯盒，或者外賣盒。（bilibili截圖）

打開雪櫃，裡面全部是過期半年以上的食品，或者爛掉的東西：金菇爛到流水、文旦柚發霉腐爛，大蔥變得又硬又脆等等。

雪櫃內的食物飲品幾乎全部過期半年以上，里香曾經飲過期果汁，導致腹瀉。（bilibili截圖）

而差不多一年沒有使用的廚房就更加不堪入目，鍋裡面是煮烏冬剩下的湯汁，已經發霉變黑，洗碗池中全部是未清洗的廚具，水杯也非常髒，杯壁全部是污漬，但里香每早只是稍微沖洗一下，便會繼續沖咖啡。

鍋裡已經發霉到黑的烏冬湯汁，令人作嘔。（bilibili截圖）

見到這般髒亂差的居住環境，眾人都不敢相信里香竟然可以在這裡吃飯、睡覺、打機。她坦言自己自入住以來，從未打掃過房間，以前住的地方也差不多是這樣。

然而，在儲物櫃上面的一角卻非常整潔，上面擺放著一個相架，以及一些小物件。里香解釋道，相中的一位男生是她在25、6歲時，曾經交往兩年的男朋友，現已離世7年，不過她至今仍難以忘懷，有時還會買些花擺放在相冊周圍。

全屋最乾淨、整潔的一角。（bilibili截圖）

據里香透露，這位男生是朋友的男朋友的朋友，兩人是同年同月同日生，相遇後兩年便開始交往、同居。原本是要一齊老去，但對方卻在31歲前撒手人寰。一樣的年紀，一樣的老家，一樣的出生年月，他們原以為這是天賜良緣，命中註定，但哪知道到頭來卻是命運弄人。

里香為過世的男友保留了最整潔、乾淨的一角。（bilibili截圖）

當年兩人出生後，里香被媽媽帶走，父母在她一歲時離婚；而男生則被一對沒有孩子的夫婦收養，在交往未夠1年時，他們便知道彼此有血緣關係。當時兩人去里香老家，男生在得知里香的父親原來是繼父，以及她親生父母的名字之後，便估到兩人是孖胎。里香稱她對男生愛就像愛自己一樣，兩人交往雖然戶籍上不會有任何麻煩，但卻違背倫理道德，無可奈何之下，男生因為太痛苦便自殺了。

里香坦言兩人並未查過出生證明，但應該有血緣。（bilibili截圖）

在那之後，里香說自己還遭遇了很多事，每日都有很多很多的事情，漸漸地，時間治愈了一切，被問及「現在幸福嗎？」里香淚中帶笑，堅定地說：「我很幸福啊！雖然他的事情是我的傷痛，但正因為有和他交往的那兩年，我才成為了世界第一幸福的人，我已經得到了我一生的幸福。」

里香的一番說話相當感傷。（bilibili截圖）

雖然里香的家中無比髒亂，但男方送給她的一切都保存得完好無缺，照片旁有他愛食的煙，還有他送她的手袋，以及兩人參加婚禮時，男方送她的連身裙，這些她都視如珍寶。儘管里香說時間已經治愈自己，但看她的生活狀態，可能未必如此，更多的像是在逃避傷痛，沒有希望，沒有動力，無論如何，希望她在以後的日子裡能夠重新振作，找到人生的方向。