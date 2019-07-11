Super Junior強仁終退團　回顧出道14年「光輝印記」與官非醜聞

韓國男團Super Junior成員強仁今日（11/7）宣布退隊，雖然強仁擁有紮實唱功，亦有參演多部影視作品，可惜強仁自2009年起多次爆出醜聞，E.L.F.（Super Junior粉絲）忍無可忌下，多次要求強仁退出組合，最終強仁黯然離隊。《香港01》為各位讀者總結強仁在團近14年來的重大事件。

強仁今日宣布退出Super Junior。（SM娛樂官網）

2005年11月6日，強仁以Super Junior成員身份出道，Super Junior以《U》、《Sorry Sorry》、《It's You》等歌曲人氣急升，一躍成為K-pop天團，而強仁2008年亦獲邀演出電影《純情漫畫》，正式開拓演員事業，可算是演藝界潛力新星之一。

2005年，強仁以Super Junior成員身份出道。（視覺中國）

2009年9月，強仁於首爾論峴洞某夜店門外，與兩名男子發生打鬥，其後警方判決強仁因自衛才會出手；不過，同年9月，強仁駕駛時，撞上一架的士後不顧而去，翌日早上強仁自首，經過酒精測試後，發現強仁血液酒精濃度達0.05%，證實強仁屬酒後駕駛，被判罰款800萬韓元（約5.3萬港元），強仁自此暫停演藝活動，並於2010年7月5日入伍，成為Super Junior首位當兵成員。

強仁涉及醉駕和暴力醜聞，因而暫停演藝工作，並於2010年入伍。（視覺中國）

強仁入伍前事跡逐格睇

2012年6月11日，強仁正式退伍，同時回歸Super Junior，參與《Sexy, Free & Single》、《Mamacita》、《Devil》等專輯，又有參演Super Junior世界巡迴演唱會，更主演電影《貓的葬禮》，不過，2016年5月24日，強仁駕駛時撞毀路燈，事後不顧而去，警方接到報案調查後，發現強仁為始作俑者，又揭發強仁酒精血液濃度達0.05%，達到停牌水平，強仁即時暫停所有演藝工作反省，並被判罰款700萬韓元（約4.7萬港元）。

強仁2012年退伍，同時回歸Super Junior。（視覺中國）

強仁2012年隨Super Junior來港，出席「MAMA 2012」。（視覺中國）

E.L.F對強仁再三犯錯非常失望，2017年6月，後援會「DC Super Junior Gallery」要求強仁，還有與音樂劇演員金思垠結婚而引起軒然大波的晟敏退出Super Junior。一波未平一波又起，同年11月17日，強仁被爆在酒吧內毆打女性朋友，不過警方到場後，女方卻不願提出起訴，而警方口頭訓示強仁後將其釋放。

2016年，強仁再度酒後駕駛肇事逃逸，因而再次全面停工。（視覺中國）

2017年6月，韓國粉絲要求強仁和晟敏退團。（視覺中國）

今年3月底，歌手鄭俊英被爆拍攝和散播性愛影片，當時有傳強仁是鄭俊英散播性愛影片的群組成員之一，不過強仁發表聲明否認事件。5月7日，Super Junior最年少成員圭賢完成兵役，Super Junior亦於6月3日公布，正計劃下半年推出新專輯，而強仁和晟敏則不會參與，但兩人仍保留Super Junior成員身份，隨即引起E.L.F強烈不滿，發表聲明要求晟敏和強仁永久退團，若Label SJ未有明確回覆，E.L.F.無限期抵制Super Junior和成員的所有活動。7月11日，強仁宣布退出Super Junior。

強仁一度捲入鄭俊英性醜聞，惟強仁否認事件。（IG/@sun4finger）

今日，強仁透過Instagram宣布退出Super Junior。（IG/@kanginnim）

強仁退伍後事跡