【SJ D&E演唱會】東海用廣東話招親冇人明　銀赫係「對的人」？

韓國男團Super Junior小分隊D&E 今日（26/6）假香港亞洲國際博覽館Hall 10舉行演唱會，一眾ELF（Super Junior粉絲）帶同應援手燈入場，以營造Super Junior的應援色——寶藍色燈海，迎接兩位偶像銀赫和東海重臨香港。

Super Junior D&E甫開場，即送上四首勁歌熱舞炒熱氣氛，包括《Circus》、《Danger》、《Watch Out》和《Rum Dee Dee》，其中表演《Circus》一曲時，李東海表演從升降台「墮入」舞蹈員的人海中，令ELF看得非常刺激。至於銀赫以拿手的rap和舞蹈，引發全場尖叫。

Super Junior D&E今晚舉行香港演唱會。（葉志明攝）

Super Junior D&E以勁歌熱舞炒熱氣氛。（葉志明攝）

Super Junior D&E之後用廣東話向粉絲打招呼，特別是東海以廣東話當眾「招親」：「要好靚嘅，着衫又好性感，煮飯又好叻，比起任何人都愛我，有冇咁嘅人啊？」不過或許廣東話發音考起東海，在場粉絲均聽得一頭霧水，經過翻譯解釋東海一席話後，全場粉絲均直呼那位「對的人」是好拍檔銀赫，可見D&E這對「熒幕情侶」已經深入民心。

東海和銀赫開場造型似乎是「黑白雙煞」概念。（葉志明攝）

東海表演從升降台「墮入」舞蹈員的人海中，令ELF看得非常刺激。（葉志明攝）

銀赫亦不輸蝕，以拿手的rap和舞蹈引發全場尖叫。（葉志明攝）

東海用廣東話「招親」，但在場粉絲聽到𢱑頭（葉志明攝）