TWICE Mina出現舞台恐懼停工！　宣布缺席世界巡迴演唱會

韓國女團TWICE近年人氣爆登，行程跑過不停，可是近日成員接二連三出現健康問題，令ONCE（TWICE粉絲）非常擔心。早前已缺席組合日本活動的Mina，今天（11日）通過官方宣布因對舞台出現恐懼，需要全面停工休養。

今天JYP娛樂宣布，TWICE日本成員Mina將不會參加組合的首個世界巡演《TWICE WORLD TOUR 2019 : TWICELIGHTS》餘下的6場演出，包括新加坡、洛杉磯及吉隆坡站等。官方講到Mina因對於站在舞台上演出，感到突然的不安和緊張，因此經過一輪討論後，被迫缺席餘下的巡演。官方也提及暫時未確定Mina患上什麼病，現正等待多間醫療機構的結果，Mina也會專心治療，請粉絲不用擔心。

JYP娛樂宣布TWICE Mina，將由今天起全面停工。（IG/@twicetagram）

TWICE Mina日前有出發到日本，可是始終要缺席錄影。（Newsen）

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日前（5日）TWICE出發日本參加《Music Station》錄影，Mina雖有同行，可是組合到達日本後，官方以Mina身體不適為由宣布不參加錄影。沒想到相隔未夠一星期，就傳來Mina停工的消息，實在令粉絲非常擔心。除了Mina外，成員多賢從日本回韓後，也因健康因素必須缺席7日的活動，有粉絲更發現多賢前一日手上出現疑似吊過鹽水的痕跡。

早前多賢被發現手上有吊鹽水的痕跡。（Sportstoday）