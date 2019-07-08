TWICE娜璉瞓身表演《Breakthrough》　化身性感小野貓電暈粉絲

韓國人氣女團TWICE自上次《FANCY》，首嘗性感路線後大獲好評。成功擺脫以往一向的可愛女團風後，9位成員子瑜、Momo、娜璉、定延、Sana、志效、多賢、Mina和彩瑛的衣着也比以前開放得多。近日TWICE出演日本節目《Music Station》時，娜璉更化身性感小野貓，帶來非常撩人的演出。

TWICE日前出演《Music Station》，表演新歌《Breakthrough》。（Music Station截圖）

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TWICE日前作為嘉賓出演《Music Station》，帶來新歌《HAPPY HAPPY》和《Breakthrough》。完結前者偏青春可愛的歌曲後，突然畫風一變，TWICE變身型格美少女，大跳強烈的舞蹈。可是講到全首歌的焦點，相信絕對是大姐娜璉在地下大跳性感舞蹈的一段。穿着性感小背心的娜璉，化身小野貓在地下爬向鏡頭，小露酥胸再加上誘人的眼神，單單幾秒就足以令粉絲暈大浪！除了娜璉外，子瑜和志效等人都意外展示出小性感的一面，粉絲必定非常驚喜。

其中娜璉化身小野貓，瞓身演出成為熱話之一。（Music Station截圖）

按圖睇娜璉性感瞓地演出：

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自《FANCY》後，TWICE也逐漸開始嘗試型格及稍為性感的風格。除了舞台打歌服外，各成員私下的打扮也隨着夏天到來，變得比以前清涼得多。以往TWICE經常以校服或制服等保守造型示人，直至最近才發現，原來成員們的好身材一直被掩蓋住。是次TWICE《Breakthrough》的曲風同樣獲得不錯的好評，相信粉絲未來繼續有望看到偶像更多不同的面貌。

娜璉近來都不時打扮清涼，請粉絲眼球吃冰淇淋。（Newsen）