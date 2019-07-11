《PRODUCE X 101》崔秉燦宣布退賽　無緣登《M! Countdown》舞台

韓國Mnet選秀真人騷《PRODUCE X 101》練習生今日（11/7）登上音樂節目《M! Countdown》，表演「概念評價」歌曲《U GOT IT》、《Monday to Sunday》、《Pretty Girl》、《Super Special Girl》和《MOVE》。不過，PLAN A娛樂練習生，組合VICTON成員崔秉燦宣布因健康問題退出《PRODUCE X 101》，令國民製作人相當惋惜。

PLAN A娛樂發表聲明，指崔秉燦患有慢性跟腱炎，最近疼痛加劇，加上參加《PRODUCE X 101》心理負擔愈來愈大，儘管崔秉燦一邊接受治療，一邊參加比賽，仍難以繼續參與節目，最終，公司與崔秉燦商討下，決定退出《PRODUCE X 101》，亦沒有參與《PRODUCE X 101》第三次排名，以及今日《M COUNTDOWN》錄影。

崔秉燦原定要和李翰潔、金國憲、金炫彬、曹承衍和李鎭赫表演《MOVE》一曲，最終以五人體制表演。（Twitter/@MnetMcountdown）

其他《PRODUCE X 101》「概念評價」歌曲

崔秉燦原定要和李翰潔、金國憲、金炫彬、曹承衍和李鎭赫表演《MOVE》一曲，隨着崔秉燦退賽，其餘練習生亦盡力彌補崔秉燦的空缺，而《MOVE》的表演片段在YouTube氣勢如虹，點擊率錄得超過10萬，成功撃敗「概念評價」冠軍歌曲《U GOT IT》，未知明天播出的《PRODUCE X 101》第三次排名，李翰潔、金國憲、金炫彬、曹承衍和李鎭赫又能否成功晉級進入決賽，爭取出道資格呢？

《MOVE》的表演片段在YouTube點擊率錄得超過10萬。（網上截圖）

《U GOT IT》由多位人氣練習生表演，因而獲得《PRODUCE X 101》「概念評價」冠軍。（《M! Countdown》畫面）

《PRODUCE X 101》練習生表演