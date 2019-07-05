《PRODUCE X 101》預告出事　意外公布概念評價第一名練習生！

韓國人氣選秀節目《PRODUCE X 101》今晚（5日）即將播出第10集，可是今早節目組公布的一段預告中，竟出現打漏格的情況，意外公開了概念（Concept）評價中，練習生曹承衍的分數及排名！其後粉絲立即柯南上身分析賽果，預測《U GOT IT》隊會成為最高票的隊伍。

《PRODUCE X 101》第10集預告今早公開，播出了5隊的練習及比賽片段。其中裴允靜及申尤美導師讚口不絕的反應，令粉絲及觀眾都非常期待播出，而申尤美導師一句「嘩！金曜漢真的瘋了！」更意外成為網上熱話。預告一如既往用打格的方法公開排名，可是去到公布「優勝隊第一名練習生」時竟出包，意外公開了曹承衍練習生的名字。雖然節目預告的剪輯一向都令粉絲難以觸摸，但至少知道了曹承衍是「MOVE」隊中最高票的成員。

申尤美導師對金曜漢練習生讚口不絕，成為網上熱話。（PRODUCE X 101截圖）

節目組本來以打格方式，遮蓋練習生的名字。（PRODUCE X 101截圖）

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由於是次評比關係到非常大的福利票，加上公開了曹承衍的排名，因此不少粉絲猜測「MOVE」隊是否5組中的冠軍。另一方面又引來一班柯南上身的粉絲，分析預告的內容。有粉絲講到練習生的名字，會以5個顏色分辨各隊。雖然節目組以已黑白處理結果，但仍可從灰色的深淺度和打格後的字型推測結果。於是有粉絲估計，「MOVE」隊並不是最高票的隊伍，反而「Pretty Girl」隊排名第二，而第一名則是「U GOT IT」隊，如果想知道比賽結果，粉絲要緊貼今晚的直播了！

這次意外公開了曹承衍的排名及分數！（PRODUCE X 101截圖）

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