《PRODUCE X 101》惡魔剪輯再發功　金宇碩慘被金曜漢搶光環？

《PRODUCE X 101》昨天（5日）播出第10集，終於公開了概念風格（Concept）評價中五組的比賽片段，亦公布了各練習生獲得個人票數及暫時排名。可是節目組的惡魔剪輯又再發功，高人氣的金宇碩連續第二集「受害」。這次節目組更有意無意地，把另一高人氣練習生金曜漢放在一起比較，令粉絲非常不滿。

昨天播出的概念風格評價中，賽果亦與大部份觀眾所料一樣，有金曜漢、金宇碩和李垠尚等高人氣練習生所在的「U GOT IT」組，憑着性感的舞台成為第一名。而且隊伍更成功打敗另一勁敵，充滿男子力量的「MOVE」組。「U GOT IT」隊中，由金曜漢以現場獲144票成為第一名，加上獲得500倍及再額外10萬票的福利票，現以拋離的高票穩守高位。暫時練習生的頭10位排名順序為：金曜漢、曹承衍、南到賢、宋亨俊、金宇碩、李垠尚、韓勝宇、黃允聖、車俊昊及琴東玄。

金曜漢暫時以最高票排行第一。（PRODUCE X 101截圖）

概念風格評價練習生排名：

直接與金曜漢比較加上字幕「出錯」 金宇碩Fans不滿

可是金宇碩與金曜漢同隊，現場也獲得115票高票的金宇碩，昨天又再一次遭到節目組的惡魔剪輯。粉絲認為，節目組在《U GOT IT》副歌部分未有標示金宇碩的部分，反而標示成「ALL」全員合唱的意思。而且鏡頭亦沒有捕捉到在舞台正中的他，反而拉成遠鏡或拍攝其他成員。此外「U GOT IT」組錄音時，作曲家要求每位成員都全首歌錄音一次。當時負責副唱的金宇碩就輕聲說了一句「Rap未準備好…」，但出現的字幕竟是「我未有準備好…」，難免會令觀眾誤會，以為金宇碩沒有做好準備。

金宇碩再次慘遭惡魔剪輯，令粉絲非常不滿。（PRODUCE X 101截圖）

金宇碩被惡魔剪輯逐格捉：

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畫面剪輯效果 金宇碩慘遭冷落

而且粉絲更斥責節目組只播出導師對同組的金曜漢及韓勝宇等人讚口不絕的畫面，可是卻冷落金宇碩的表現。由於《PRODUCE X 101》已進行到接近尾聲，粉絲間的競爭也非常激烈，因此有粉絲表示節目組更不應惡魔剪輯兩人。金宇碩和金曜漢同屬高人氣，長期穩守出道圈，實力又好的練習生，粉絲一直都非常支持二人之間的良性競爭，希望不會因惡魔剪輯而分化粉絲。而下集將進行第3次淘汰，未知哪些練習生能走到最後決賽呢？

《PRODUCE X 101》下星期將進行第3次淘汰，決定進入決賽的練習生。（PRODUCE X 101截圖）