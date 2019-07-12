【開心速遞】「3T 」感情大躍進　蘇韻姿梁証嘉獻熒幕初吻勁緊張

無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》一直收視高企，深受觀眾歡迎，多對熒幕情侶亦非常入屋，例如周嘉洛和吳偉豪的「安凌CP」、許家傑和林淑敏的「輝蓮戀」以及張景淳和呂慧儀的「龔水線」，而最近有一對新CP正在冒起，兩位主角之間微妙關係似有還無，睇得觀眾心癢癢，他們便是梁証嘉和蘇韻姿的「3T」 CP。

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在今晚（12/7）播出的一集中，「TT」梁証嘉和「心如」蘇韻姿的關係便邁進一大步，兩人巧合地坐上同一班飛往加拿大的航班，不但發現雙方閱讀興趣相同，蘇韻姿更挨住梁証嘉入睡。他們落機後再次見面，踩到酒樽跣親的蘇韻姿更情不自禁地，與英雄救美的梁証嘉咀嘴，場面浪漫！

提到這場咀嘴場面，梁証嘉接受《香港01》訪問時說：「呢次仲係我哋嘅熒幕初吻！（感覺如何？）拍嗰時大家都好認真、好凝重，所以冇諗其他嘢淨係集中精神完成呢個鏡頭，同埋當時成個廠氣氛都好好，拍完出嚟大家都好鍾意個效果，好完美，好有戀愛感覺。」

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至於蘇韻姿就指獻出熒幕初吻的一刻好緊張：「開頭見到劇本都覺得好突然，拍咗兩年半都未試過有類似戲份，喺加拿大拍劇集、電影都未試過拍咀戲，其實係幾緊張，始終係第一次，不過大家都溝通好晒，現場同事都好專業，冇話講啲尷尷尬尬嘅笑話，個個都好錫我，所以拍得好順利。」她又希望觀眾鍾意「3T」 CP的新進展：「『心如』之前嘅情路確係有啲兜兜轉轉，而呢集裏面佢會有好大嘅成長，不過最緊要都係觀眾鍾意！」她又指觀眾鍾意他們在一起，編劇先至會將兩個角色愈拉愈近，所以兩人能否開花結果絕對由觀眾話事。

下星期預告暗示「心如」和「TT」過了浪漫的一夜。 （電視畫面）