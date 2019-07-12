李榮浩高調宣布成功向楊丞琳求婚　前女友陸瑤微博即時回應示威？

台灣女歌手楊丞琳日前被李榮浩求婚成功，成為「準李太」，喜訊公開後好友、網友一片祝福聲，就連李榮浩的前女友陸瑤也成為眾人關注的焦點。

昨（11日）宣布求婚成功後，李榮浩情史又再度被挖出，舊愛也受到關注。對此，陸瑤則表示：「感謝大家莫名其妙的關注，也感謝真正關心我的朋友。」而正巧李榮浩生日這天，剛好也是她生命中重要親人媽媽的生日，她話鋒一轉表示：「今天陸媽生日，祝她生日快樂，身體健康！」

正巧李榮浩生日這天，剛好也是她生命中重要親人媽媽的生日，她話鋒一轉表示：「今天陸媽生日，祝她生日快樂，身體健康！」（微博@陸瑤Leader）

事實上，李榮浩與陸瑤交往多年，2014年他推出《模特》時，陸瑤還在微博幫忙宣傳，外界甚至還傳出這首歌是李榮浩做給陸瑤的情歌。不過兩人分手後，2015年年初，李榮浩即與楊丞琳爆出熱戀，當時陸瑤好友還曾爆料「榮瑤戀」交往時的接吻親密照，並在微博點名李開炮：「浩哥，你怎麼能連什麼時候分手的都不記得？不敢說？」一番話似指控李榮浩與楊丞琳交往是「無縫接軌」。

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