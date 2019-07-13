《如懿傳》佛系妃子曹曦文新劇終升呢做皇后　與何泓姍組閨蜜CP

何泓姍、徐正溪與曹曦文出演的內地劇集《鳳奕》點擊量突破11億，成為今年夏天大勢古裝劇。其中曹曦文曾在《如懿傳》中飾演婉嬪，被網友戲稱是不得寵、無子、而且默默無聞的「佛系妃子」，這次在《鳳奕》中終於「升呢」變皇后，網友直說她是「媳婦熬成婆」，吐氣揚眉。

按圖看《鳳奕》精彩劇照▼

+ 9 + 8 + 7

而在《如懿傳》中飾演玫嬪何泓姍，在《鳳奕》中則成了輔佐曹曦文的宮女，一路從皇后的宮女搖身成為女官，進而成為凝貴妃。她們倆之間的相處，網友腦補組「知書達禮CP」，當何泓姍倒在曹曦文懷裡撒嬌說：「我就是你身邊的小嬪妃」，曹曦文一臉暗藏不住的寵溺笑容，甚至何泓姍病危，曹曦文急奔探望爆哭，兩人在對方落難時不離不棄，在對方身邊就覺得安心，閨蜜情看得動人，成為該劇看點之一。

曹曦文曾在「如懿傳」中飾演婉嬪，被網友戲稱是無寵無子默默無聞的佛系妃子，這次在「鳳奕」中終於熬成皇后。（《鳳奕》劇照）

相較於在《如懿傳》的唯唯諾諾，曹曦文在《鳳奕》則是自帶氣場，在宮中散步都有風範，說狠話也不輸人，例如：「我就拔了你的舌頭，敲了你這嘴伶牙俐齒」、「本宮就是皇后，打人不需要理由」等台詞，讓人看得膽戰心驚。雖然如此，但她其實是人人稱讚的皇后，百姓有難皆第一時間關心慰問，朝廷有難更化身為談判官，氣場碾壓對手，極具睿智於一身。

延伸閱讀：

甄珍會老友 最初「銀幕情侶」秦沛大吃謝賢飛醋？！

苗可麗「幹了大事」 影片一出...300萬人觸及笑噴



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】