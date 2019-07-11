【多圖】李晨同范冰冰分手後無縫接軌？　新歡係北影校花曾傳緋聞

范冰冰和李晨早前結束4年情，二人雖然一同捱過逃稅風波，卻用盡了二人的忍耐力，回復自由身後，二人再見亦是朋友，還被拍得悄悄聚餐，更惹來假分手傳聞。除了傳出二人轉向地下情，早前更指二人相戀期間，內地富商南京德基董事長吳鐵軍介入二人關係，而李晨亦跟內地劇《七日生》的女拍檔石純子傳出緋聞，可謂七國咁亂，究竟當中發生了什麼事情？下文為大家娓娓道來。

石純子的鄰家女孩氣質，對男士充滿吸引力。（石純子微博圖片）

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李晨除了外形不俗，追女仔的招數亦十分浪漫到位，歷任女友由近期的范冰冰，以至李小璐、趙卓娜、迪麗娜爾、張馨予，均收到她的一塊心形石頭，作為定情信物，想不到李晨和范冰冰分手後不久，竟然有女星無縫接軌，她就是內地的22歲女星石純子，早前她上載了一張愛心相片，讓人聯想起李晨的「愛情心形石頭」，之後有粉絲問她是否愛心石頭？她即再回覆一張滿是心形石頭的照片。其後石純子又發文表示「被愛守護的我，真的很幸福。」令她跟李晨的緋聞愈傳愈烈。

石純子是北京電影學院校花，顏值身材也是超晒班。（石純子微博圖片）

石純子是北京電影學院的校花，顏值爆燈，有點鄰家女孩的感覺，一直不乏裙下之臣，而她出道後已當上電影《失蹤者》的女主角何萌萌，之後接拍內地劇《天衣無縫》及電影《就這樣，拉黑她》，另外還有跟李晨合作的電視劇《七日生》，不但飾演李晨女友，劇中二人還到了談婚論嫁的地步，而石純子又經常在微博寫下曖昧感受「其實我早就和你表白過，在每一個看你的眼神裡」，當時二人已傳出緋聞，甚至指石純子成為李晨及范冰冰之間的第三者。

以下有石純子高清美圖：

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李晨跟范冰冰早前分手，結束4年情。（資料圖片）

石純子被傳出是李晨的新歡，而李晨只是透過工作室發出一個猜謎式的澄清，「謹慎吃瓜，切忌貪涼」，吃瓜的意思，有點像本地的「食花生睇戲」，工作室亦在多個留言上打上「謠言」，算是為李晨闢謠，不過既然李晨現時已是自由身，跟其他女生發展感情，也是無可厚非，不用大驚小怪。