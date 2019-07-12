14歲張員瑛@IZ*ONE大長腿勁吸睛　網友公開真實身材！

《Produce 48》出身的限定女團IZ*ONE近日出發到美國參加《KCON NY 2019》，日前12位成員張員瑛（張元英）、宮脇咲良、曺柔理、崔叡娜、安兪真、矢吹奈子、權恩妃、姜惠元、本田仁美、金采源、金玟周和李彩演，結束行程回到美國時，現年14歲的張員瑛大曬一雙長腿，再一次成為韓國網絡的熱話。

張員瑛自出演《Produce 48》以來，已因170的身高，以及一對纖細而直的長腿而出名。2004年出世，有着清秀外觀的她，又被韓國傳媒稱為「後生版全智賢」。雖然出道只有短短9個月，但張員瑛的人氣絕對相當高。近日IZ*ONE結束美國行程後返回韓國，身穿彩色露肩連身短裙的張員瑛，成功搶奪粉絲的視線，大家都不禁慨嘆她零贅肉好的身材，以及一對纖幼的大長腿。

張員瑛曾在IG大曬一對長腿，令粉絲羨慕不已。（IG/@official_izone）

按圖欣賞擁有完美比例的張員瑛：

+ 9 + 8 + 7

現實中的張員瑛，比例也好到不得了！（FB/@idolinews）

張員瑛真實身材大公開！

張員瑛的好比例粉絲皆知，就連一張路人用手機隨便拍下的照片也沒有出賣她。近日網上流傳不少在紐約街頭和美國機場，粉絲偶遇張員瑛及其他IZ*ONE成員的照片。從照片中可見，現實中的張員瑛身材比例與上鏡一樣完美，實在令粉絲羨慕。雖然張員瑛一對長腿惹人羨慕，但不少粉絲反而希望偶像能夠多吃一點。始終14歲的張員瑛正值發育期，因此粉絲都不時提醒她，趕行程的同時也要定時吃三餐。

張員瑛近日公開在美國的自拍照，被稱為「人間版洋娃娃」。（IG/@official_izone）