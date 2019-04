【金像獎2019】RubberBand《逆流之歌》奪歌曲歌　余香凝水準演出

本屆香港金像獎頒獎禮現正進行中,作為業界盛事,當大家將注意力集中在演員身上的同時,金像獎也沒有忘記一班幕後功臣。電影除了影像重要,音樂亦同樣重要。過去一年,不少電影的主題曲亦非常吸引觀眾,包括由余香凝主唱的《陽光普照》、《逆流大叔》的主題曲《逆流之歌》、由「古惑仔」鄭伊健、陳小春、謝天華、錢嘉樂及林曉峰主唱的《一起衝一起闖》。

今年入圍「最佳原創電影歌曲」的名單中,除了上述三首,還有Jan Curious主唱的《無雙》主題曲《Let Us Be The One》及由陳蕾包辦作曲、填詞和主唱的《翠絲》主題曲《Tracey》。5個入圍單位都分別有機會在台上演繹歌曲,直至金培達、謝安琪及黃淑蔓拿著得獎名單出場,宣布由RubberBand憑《逆流之歌》奪得「最佳原創電影歌曲」。雖然余香凝失落獎項,但其紅色露肩晚裝成功令她變成全晚焦點。

RubberBand得獎時6號感激《逆流大叔》導演陳詠燊及其太太Tim Lui完善歌詞,亦表示能夠踏足電影圈令4人大開眼界,更將這首歌獻給香港人,希望大家能夠好似電影中的主角爬龍舟一樣,跟著自己的鼓聲向前行。另外,RubberBand亦再下一城,撼低泰迪羅賓、陳光榮等前輩,奪得「最佳原創電影音樂」。