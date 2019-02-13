【金像獎2019】坎坷過後有龍舟坐　余香凝同時入圍三大獎項

昨日（12日）公開了《第38屆香港電影金像獎》的提名名單，且看「最佳男主角」一獎已知今屆競爭激烈，吳鎮宇和黃秋生兩大$0片酬影帝、周潤發、郭富城還有破格出演變性人的姜皓文。不過女主角方面就一樣競爭激烈，而且余香凝更同時提名「最佳女主角」、「最佳女配角」和「最佳原創電影歌曲」三大獎項！ 正如金句王黎明所講︰「坎坷過後有艇搭」，套用到余香凝身上就變成「坎坷過後有龍舟坐」，仲順風順水添！

余香凝出道即以《骨妹》提名最佳新演員。（網上圖片）

其實以余香凝參演電影來說，已憑出道作《骨妹》提名第36屆香港電影金像獎最佳新演員，而上年的《非同凡響》也算是她的代表作之一。2018年她一共出演了《三個綁匪七條心》、《逆流大叔》、《非同凡響》和《翠絲》等4套電影，其中她就以《非同凡響》提名「最佳女主角」和以《逆流大叔》提名「最佳女配角」。

余香凝以《逆流大叔》提名「最佳女配角」。（網上圖片）

雖說余香凝會爆冷獲獎的呼聲並不高，因為在「最佳女主角」方面有《三夫》曾美慧孜這位強而有力的對手，而在「最佳女配角」方面，又有在《翠絲》中飾演她媽媽的惠英紅，不過就提名成績來說，余香凝的成績可說是亮眼，因為她既以出道作提名「最佳新演員」，又在短短出道3年內提名「最佳女主角」和「最佳女配角」，可謂難得。

余香凝以《非同凡響》飾演被媽媽操縱的中學生，怕羞的演繹獲提名「最佳女主角」。（網上圖片）

余香凝昨日跟媽媽和余潔瀅一同慶祝妹妹22歲生日，兼自己獲金像獎3大提名。（網上圖片）

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