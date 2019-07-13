【白色強人．劇評】題材吸引富追看性　但大結局太草率未夠完美

由郭晉安、馬國明、唐詩詠、李佳芯（Ali）等主演的劇集《白色強人》在昨晚（12日）播出大結局，這套集合強勁演員陣容的重頭劇，圍繞着醫療改革探討，更大膽將醫療與政治結合，有別於以往的醫療劇，成功吸引大批觀眾追看。以劇集質素和觀眾的反應來看，《白色強人》不但重新定義了TVB醫療劇的標準，更有望成為TVB今年的最佳劇集。

《白色強人》由開播以來一直備受好評，收視口碑雙豐收。（劇照）

聚焦醫療改革 貼近社會議題

雖然《白色強人》是TVB拿手的醫療劇，但這次就加入時事議題和政治話題，並根據現實中發生過的新聞事件加以改編，在與民眾息息相關的社會問題中尋找題材。在劇中香港正在醞釀醫療改革，透過YT（郭晉安飾）和呂院長（姜大衛飾）的鬥爭分為支持和反對醫改兩大陣營，觀眾在看劇的過程中，也能代入劇情，反思現實中的醫療制度問題。透過一宗宗真實案件，呈現出醫療現狀，揭露醫療體制裏所存在的種種問題，引人深思。

YT（郭晉安飾）同呂院長（姜大衛飾）因為醫改方案而鬥爭。（劇照）

蔣志光在劇中提及2003年的沙士事件，每一句對白都感人催淚。（電視截圖）

製作認真 拍攝嚴謹

作為一套醫療劇，劇集的場景、演員的醫療知識等都會影響劇集的質素。為了呈現真實場面，劇組除了搭建了一個像真度極高的急症室之外，其中手術室場面更用上真實的醫療器材。全劇的手術場面超過100場，不止每位演員的對白、動作都是經過專業醫護人員指導，場面也十分逼真，以專業性來看絕對有水準。

劇中的手術場面超過100場，而且場面十分逼真，每個細節都做到足。（劇照）

+ 4 + 3 + 2

演員各有發揮 感情戲精彩

以劇集的主角來看，陣容已經相當吸引，但其實多位配角包括姜大衛、鄭子誠、蔣志光等，甚至是某一單案件中的人物，例如方紹聰、盧海鷹等，每個角色都飽滿鮮明，完全呈現了人性的複雜和立體。雖然YT主張醫改，野心大，但同時他也堅持醫生的操守，始終以人命為先；唐明（馬國明飾）也不是一個單純的正面人物，他處處為病人著想，卻冷落了老婆；Hugo（韋家雄飾）次次同老婆打電話都吵架，但當他得知老婆腦幹死亡後，他忍痛決定幫她拔喉時那種掙扎令人心痛；Kennis（李佳芯飾）對唐明有好感，但也大方成全好姊妹蘇怡（唐詩詠飾）和唐明……

以演員陣容來看，《白色強人》集合了強勁班底。（劇照）

方紹聰飾演精神病患者，這一幕令人印象深刻。（電視截圖）

+ 4 + 3 + 2

每個角色個性都不同，但又同樣有作為醫生的使命和道德底線，由此，權鬥才不會顯得沉悶，故事也擁有生活實感。而角色之間的感情戲份伏線也非常多，例如唐明與蘇怡和好如初，YT與阿Yan（張曦雯飾）微妙的感情，YT同呂院長由對抗到站在同一陣線等等，處處都留下了懸念，追看性強。

唐明（馬國明飾）原本因為太關心病人而冷落了蘇怡（唐詩詠飾），搞到離婚收場，但最後和好如初。（劇照）

開放式結局注定爛尾？

《白色強人》大結局交代了醫改方案的去向，YT同唐明極力反對醫改方案通過，在立法會發表了一番激烈的言論，但最後卻用黑底白字的字幕交代經歷5年商討後，醫改方案被大比數否決，似乎有點草草了事。明明醫改方案歷時5年都未有結論，最後僅僅靠YT同唐明的言論就能說服所有人否決？

大結局唐明在立法會上的言論的確精彩，但就憑一番說話就成功說服所有人否決醫改方案？（電視截圖）

另一邊廂，Kennis經過10幾小時的手術後終於成功救回一命，之後離開明成北到美國接受治療。三年後當上無國界醫生，卻突然有大批持槍軍人衝入救護營地，之後鏡頭一轉，傳出槍聲，但最後就沒有交代Ali生死！雖然開放式結局的初衷是留下懸念，但也有不少網民大感不滿，表示：「Open End到冇埋Ending？」、「衰過就咁失蹤」，令人莫名其妙！不過綜合各方面來看，《白色強人》的質素相當高，屬上乘之作，絕對有資格成為今年的最佳劇集！