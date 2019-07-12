【白色強人】李佳芯大結局下埸超淒慘　注定成全劇最慘角色！

TVB醫療劇《白色強人》終於迎來大結局，上集劇情除了講到YT（郭晉安飾）為了煞停醫改，冒着被釘牌的風險，主動向反派醫改的議員揭發自己在方案內容做假，務求在立法會以過半數反對票煞停方案！又講到唐明（馬國明飾）以自體心臟移植方式為Kennis（李佳芯飾）切除心臟腫瘤手術途中出現頸動脈血管栓塞，幸得郭晉安幫忙而手術成功。

大結局講到，郭晉安向馬國明提議接任明成北院長一職，他更不理隨時負上刑事罪的風險，安排打手在網上揭發醫改真相，爭取更多反對醫改的聲音！而馬國明亦知道醫改方案已經變質，為了繼續保障基層市民醫療，他要求特首運用權力剔走醫改議案來償還之前的人情。而游局長（鄭子誠飾）突然下令關閉明成北急症室，更用明成北的生死來威脅郭晉安。最後，經歷過五年商討，醫改方案被大比數否決！而鄭子誠亦提出請辭，由呂院長（姜大衛飾）為新一任衛生局局長！

最後關頭，馬國明出面勸立法會議員！（電視截圖）

仲話邊個支持邊個係殺人兇手！（電視截圖）

另一方面，馬國明建議李佳芯離開明成北去到美國繼續治療，期間一直避見李佳芯！而三年後，李佳芯擔當無國界醫生，原本打算回港參加馬國明和唐詩詠婚禮的她，突然被大批持槍軍人衝入救護營地，然而畫面突然傳出槍聲，結局最後亦沒有交代李佳芯生死！

Alii醒返喇！（電視截圖）

臨走，馬國明都唔肯見佢！（電視截圖）

無可否認，李佳芯在劇中是最悲慘的角色，開頭不但被唐明空降搶去部門主管的位置，又因被郭晉安被賞識而被Hugo（韋家雄飾）嫉妒，被其針對！再之後她無法得到馬國明的愛，心臟腫瘤又復發！最後，她擔任任無國界醫生，又被反政府軍包圍時因堅持不肯交出受傷政府軍被反政府軍首領用槍指向頭部，後被其開槍，相當可憐！

Ali相當勇敢，寧死不屈！（電視截圖）

點撃下圖重溫結局精彩片段！