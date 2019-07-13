【白色強人】李佳芯親爆另一驚人大結局　原來Kennis未死？

TVB醫療劇《白色強人》昨晚（13日）播出大結局，結局講到唐明（馬國明飾）為Kennis（李佳芯飾）切除心臟腫瘤手術後，建議李佳芯離開明成北去到美國繼續治療。三年後，擔任無國界醫生的李佳芯原本打算回港，但突然被當地反政府軍包圍並用用槍指向頭部，畫面更突然傳出槍聲，生死未卜！但這個開放式結局卻惹來不少網友震怒，更用「爛尾」來形容！

李佳芯原本答應回港參加馬國明和唐詩詠婚禮，但突然被大批持槍反政府軍衝入救護營地，她更被軍人槍指頭腦要脅交出敵軍軍人，Kennis以堅定語氣及眼神，無懼槍火用英文說：「I am a doctor.」最後，鏡頭轉向救護營外，就傳出槍聲，沒交代Kennis生死！結局播出後，TVB facebook就寫道：「希望蘇唐要幸福才不枉她的犧牲，令不少網友都猜測應該遭遇不測，更有網友怒稱如果沒有Kennis，沒有必要開續集。

馬明唔肯見佢最後一面！（電視截圖）

馬明和唐詩詠準備舉行婚禮！（電視截圖）

TVB話Ali犧牲，希望只係犧牲幸福唔係人命！（網上截圖）

點撃下圖重溫Ali大結局!

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對此，李佳芯在big big channel就透露結局真相，她笑稱：「呢個係一個open ending，有冇死我自己都唔知！其實我係搶咗（把槍）之後，對住佢哋亂槍掃射！」當中，一位網友自創的結局就受到好評，他稱：「Ali中槍，但原來唔係中頭，而做無國界醫生啲消息又傳得唔快，結果唐明發現自己最鍾意嘅係Kennis，之後悔婚去搵Kennis。」大家又點睇？

Ali在big big channel回應自己的生死！（bbc截圖）

Ali好慘！（IG圖片/@aliaime）

點撃下圖逐格睇Ali靚成點！