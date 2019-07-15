Haha今弄瓦之喜　《Running Man》與金鍾國合唱抒情歌贈慶？

韓國SBS長壽綜藝節目《Running Man》主持Haha今日（15/7）宣布再度添丁，Haha與太太星所屬公司QUAN娛樂向韓國傳媒透露，星於今日下午12點40分誕下女兒，母女平安，期間Haha一直陪伴妻子。Haha和星於2012年結婚，翌年誕下長子Dream，2017年次子Soul出生，而今天Haha和星終於「追女」成功，並決定為女兒命名為Song。

Haha妻子星今日誕下女嬰，母女平安。（IG/@sweetstar0001）

星分別於2013年和2017年產子。（IG/@sweetstar0001）

星產前照片

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另外，昨日（14/7）播出的《Running Man》中，主持人劉在錫、宋智孝、金鍾國（又譯：金鐘國）、Haha、李光洙、全昭旻、梁世燦和池錫辰分成四組，分別與樂隊Soran、女團Apink、嘻哈歌手Nucksal、Code Kunst，以及歌手Gummy製作歌曲，並於即將舉行的粉絲見面會上表演。其中，金鍾國、Haha、Gummy攜手合作，雖然Haha向來製作雷鬼音樂，與走抒情路線的金鍾國和Gummy截然不同，幸好在Gummy循循善誘下，發現Haha亦有唱抒情歌的潛力，三人在節目尾聲，獻唱金賢哲和李素拉的《The Blue in You》，三人的歌聲令觀眾聽出耳油。

Gummy和金鍾國都是抒情歌手，合唱慢歌自然毫無難度。（《Running Man 》畫面）

經過Gummy指教下，Haha也獲發掘抒情歌潛能。（《Running Man 》畫面）

《Running Man》主持同邊位歌手合製新歌？

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一齊嚟聽下金鍾國同Gummy嘅神級合唱！