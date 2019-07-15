【收視滯後報告】三套劇集收視齊齊跌　真係關網民罷睇事？

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是7月1日至7月7日。香港自從6月中開始，一連串的社會活動令到大家情緒相當繃緊，更有網民於網上發展抵制TVB行動，用以控訴TVB新聞的疑似偏頗式報道。當TVB被針對的時候，連帶劇集也有一點兒負面影響，三套黃金時段劇集收視齊齊跌。

TVB被網民在網上狂鬧。（TVB新聞截圖）

先講一直相當強勁的《愛•回家之開心速遞》，最近幾個月一直維持著27、28點的高收視水平，上星期更高達28.9點的平均收視，當大家都以為今個星期有機會衝上30點的時候，竟然突然來個反高潮，收視回落至26.8點，跌破近幾個月來的低位。

連《愛•回家之開心速遞》收視都大跌。(劇照)

至於《好日子》，開播首星期的收視錄得24.8點，算是不過不失，但到了這個星期卻跌至23.5點，證明頭段已經不能吸引觀眾再繼續看下去，以TVB一直以來的習慣，當第二個星期已經開始下跌的時候，就比較難翻身了。而重卡士製作的《白色強人》，頭15集的平均收視為28.1，而今次的收視也是28.1，雖然比起上星期的28.4稍為下跌，但依然保持全劇在28點，最後一周的大結局，如無意外也可以保持28點的平均收視紀錄，成為2019年第二套衝破28點的劇集（第一套為《鐵探》）。

《白色強人》的確形勢大好。(劇照)

+ 7 + 6 + 5

三部劇集收視齊齊跌，雖然的確比較罕有，但確實是發生了，到底是自己劇集的問題，還是真的因為社會運動？大家自行判斷吧。