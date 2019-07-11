【多圖】意想不到擁有逆天美腿女星　第一位不輸台灣名模林志玲

台灣第一名模林志玲，雖然已經年屆44歲，但一雙修長美腿，仍然讓她顯得優雅貴氣，一見難忘。近日台灣綜藝節目《小明星大跟班》，嚴選出6位擁有美腿的女星，各人遮掩著臉孔出場，在場男士即時起哄，氣氛熱烈，但當公開女星真正身分，反應馬上逆轉，原來當中有生過4名小孩的媽媽，亦有54歲的中年女星，看著一雙雙美腿，完全讓人意想不到。

台灣綜藝節目《小明星大跟班》，嚴選6位美腿女神，真正身份讓人意想不到。（Vicky IG圖片）

台灣第一名模林志玲，擁有一雙修長結實的長腿。（林志玲IG圖片）

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擁有一雙修長美腿的女星，比起身材豐滿的女性，無疑更有美感，甚至令人充滿遐想，萬分誘惑。吳宗憲主持的綜藝節目《小明星大跟班》，請來6位擁有超逆天美腿的女星，再作一次大比拼，單論美腿每位女星都不輸於台灣第一名模林志玲，節目中先會展示6位女星的下半身美腿相片，跟著真人逐一遮著臉出場，而首位女星獲男嘉賓大讚雙腿又直又白，還有一點肌肉，證明有勤於運動，原來她是37歲的女星蘇心甯Lala，其實她的顏值亦相當高，曾是國光女神之一，但在美腿鬥一番裡只獲第6名。

以下是出人意表美腿女星高清圖：

第6名：

Lala獲得美腿第6位，雖然有點Baby Face，但她已經37歲。（Lala IG圖片）

第5名：

楊繡惠擁有如少女的白滑長腿，其實她已經54歲。（楊繡惠fb圖片）

第4名：

單看相片，一定以為是年青美女。（Vicky IG圖片）

第3名：

小優的小腿帶點健康的肌肉感，獲得美腿女星第3位。（小優IG圖片）

第2名：

米恩綺被封為國光女神，顏值爆燈。（米恩綺IG圖片）

第1名：