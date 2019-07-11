【仇老爺爺】「廢老」大戰「廢青」！　老薑盧海鵬3招玩殘游學修

ViuTV新劇《仇老爺爺》以喜劇形式呈現世代矛盾問題，代表「廢青」的游學修與「廢老」的盧海鵬在劇中大鬥法，令觀眾捧腹大笑之餘，亦會引起觀眾反思。近日播出的《仇老爺爺》中，爺爺仇海凡（盧海鵬飾）闖入孫兒仇學秋（游學修飾）的生活，並用三大奇招令「乖孫」仇學秋生不如死！

對女友瘋狂「抽水」

仇海凡和仇學秋素未謀面，不過阿爺甫步進仇學秋家門，即毫不客氣在家中抽煙，見到孫兒的女友Yanny（陳穎欣@Super Girls飾）時，又用言語和行動輕薄對方，例如不停擁抱Yanny，暗示Yanny身材不夠豐滿，仇學秋當然極不滿爺爺瘋狂抽水，但Yanny卻認為爺爺只是開玩笑，勸仇學秋不要生氣，仇學秋惟有吞聲忍氣。

嘩！爺爺做乜要攬到未來孫新抱咁實呀？（《仇老爺爺》畫面）

食飯出茅招唔畀錢

翌日早上，仇學秋難忍仇海凡大聲播音樂做早操，於是離開家門暫避，回家後，卻發現爺爺拿走家門鑰匙，又叫仇學秋到酒樓與爺爺、友情客串的梁家仁和尹光飲茶，仇學秋惟有應約，並無奈地聆聽三位老人家的嘮叨，仇海凡更藉機先行離席，仇學秋因而被迫埋單。

孫仔冇啦啦要請曬三個老人家飲茶，嬲嬲豬都唔奇嘅（《仇老爺爺》畫面）

搵「娜娜」上門洗塵

最令仇學秋氣憤的，必定要數到飲茶之後的洗塵夜。盧海鵬未經仇學秋允許下，邀請梁家仁和尹光登門「洗塵」，又聘請數名貌似「娜娜」的「PTGF」（全稱：Part-Time Girl Friend兼職女友）同歡，將仇學秋的寓所弄得烏煙瘴氣，仇學秋忍無可忍下，將所有客人趕走，並要求仇海凡盡快離開，令仇海凡既氣憤又無癮。

爺爺問都冇問就帶曬成班朋友同「娜娜」上門「洗塵」，唔怪得孫仔嬲到趕走曬佢哋啦！（《仇老爺爺》畫面）

雖然仇海凡使出三大絕招，成功令仇學秋怒火爆發，不過隨着「爺孫大戰」正式開始，仇學秋必定會出招還擊。這場「爺孫大戰」究竟是薑愈老愈辣，還是青出於藍勝於藍，就要留意逢星期一至五晚九點半，在ViuTV 99台播出的《仇老爺爺》了。