李若彤客串陸劇《陳情令》過戲癮　藍衣仙氣Look直迫《神雕》姑姑

李若彤是大家都十分熟悉的一位演員，當年在《神雕俠侶》中與古天樂的楊過和姑姑之間，真的讓很多Fans都非常回味。李若彤的氣質演技想不用質疑，在中國古典的形象中，一直強調一種中和平淡之美，講究是哀而不傷之美，想必說的就是李若彤這樣的美人了。

按圖回顧1995年全盛時期李若彤《神雕俠侶》小龍女仙氣Look▼

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李若彤已經很久沒有出現在觀眾面前，最近她就客串了陸劇《陳情令》，出場的時候不單單是把大家驚豔到，一襲藍衣氣質超群，不少的雕迷看後直呼過癮。

《陳情令》在劇情上有一個很大的特點，那就是雙男主，這對於很多的電視劇、電影來說比較少見，再加上肖戰和王一博兩大男神坐鎮，也是為這部劇造勢不少。最近這部劇也是迎來了一個新的看點，那就是李若彤在其中飾演的藍翼，她出場的時候，身穿一件很是淡雅的藍裙，真的是清新又迷人。

按圖看李若彤客串陸劇《陳情令》精彩演出▼

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李若彤這次在劇中梳的這個髮型和男主是同款，這樣的髮式也是給她增加了不少的英氣，額頭上還戴着一個簡單的抹額配飾，要知道可不是誰都能帶抹額配飾的，臉大眼睛小的人戴抹額真的是沒法看，但要是李若彤戴上就恰到好處的展現出精緻的五官。果然是氣質型美女，扮相仍然仙氣十足。

李若彤出場的時候，還抱着一隻兔仔，超可愛。但是對於她的感情生活，很多Fans都很關注，她很少傳出緋聞，這些年一直在為家裡的事情操心，不知道什麼時候能夠聽到李若彤的好消息，希望她能夠早日找到自己的真愛。

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