【艾美獎2019】《權力遊戲》爛尾穿崩　第8季仍破紀錄獲32項提名

被喻為美國電視界奧斯卡的艾美獎（The Emmy Awards）將於今年9月22日舉行，香港時間昨晚（16/7）大會就公布了提名名單。戲劇組界別競爭相當激烈，入圍的劇集包括有《絕命毒師》（Breaking Bad）外傳《Better Call Saul》、《嗜血嬌娃》（Killing Eve）、《內政保鑣》（Bodyguard）、LGBTQ劇《紐約萬花筒》（Pose），《This is Us》、《Succession》、《Ozark》之外，而HBO爛尾神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）都有入圍！

點擊下圖看入圍劇集：

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雖然《權力遊戲》最終季被劇迷鬧到體無完膚，但仍然破紀錄獲得32項提名。除了爭戲劇組類別最佳劇集，飾演Jon Snow和龍母的Kit Harington及Emilia Clarke分別入圍最佳男女主角，而男女配角更是《權力遊戲》演員的天下，劇中3位男演員Peter Dinklange（飾演Tyrion）、Nikolaj Coster-Waldau（飾演Jaime）及Alfie Allen（飾演Theon Greyjoy）都入圍了最佳男配角。而女配角方面，就有飾演Arya Stark的Maisie Williams、新婚的「Sansa」Sophie Turner、「Cersei」Lena Headey及飾演Brienne of Tarth的Gwendoline Christie，由戲裏鬥到戲外。

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另外，值得留意的是在IMDb近乎滿分的《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）成大熱入圍迷你劇類別，而在Netflix最多人看的原創劇集《別人眼中的我們》（When They See Us）都同樣入圍。而喜劇類別就仍然有去年贏得最佳喜劇的《The Marvelous Mrs. Marvel》，大獲好評的《Russian Doll》、《Barry》及英國劇集《Fleabag》都有入圍。