盤點2019上半年十套高質歐美新劇　竟然有兩套爛番茄奪100%！

近年影視娛樂串流平台競爭愈來愈大,為劇迷帶來更多元化的選擇,能夠任何時候都享受到煲劇的樂趣。日前在美國收視調查公司Nielson發布最新的報告中,18至34歲的的受訪觀眾透露平均要用到9.4分鐘去選擇合適的劇集,亦有部分人表示最後會求其揀來看。相信有不少劇迷都遇到這種情況,不過大家無需要擔心,因為記者根據專門收集影視評論網站Metacritic及Rotten Tomatoes,整理2019年上半年最高排名的10套歐美劇集,讓大家跟住Playlist慢慢煲。

10. 《Years and Years》

由BBC及HBO聯合製作,於今年5月中起在BBC播出,一共6集並在爛番茄奪得88%的新鮮度。劇情主要講述居住在曼徹斯特的Stephen Lyons(Rory Kinnear飾)一家的平凡日常生活,以輕鬆的手法和英式幽默來影射未來英國15年的經濟、科技發達和政治局勢所帶來的影響。而劇中的亮點就是有奧斯卡影后Emma Thompson加持,她在劇中視眼一位敢言的政治家Vivienne Rook,但因為經常提出具爭議性的議題造成國家分裂,很可能是影射英國版的特朗普或法國極右政黨領袖瑪琳勒龐(Marine Le Pen)。

9. 《性愛自修室》(Sex Education)

這套英國喜劇在今年1月在Netflix上架,播出後即大獲好評,更非常受年輕人及青少年歡迎,在爛番茄奪90%,不少人看罷第一季立即要求開拍第二季。劇情主要講述主角內向靦腆的高中生Otis(Asa Butterfield飾)的母親Jean(Gillian Anderson飾)是一位性愛治療師,而Otis就因為耳濡目染便回學校成為同學們解決不敢宣之於口的煩惱。雖然《性愛自修室》提及到不少性愛話題和場面,但樂而不淫點到即止,而且了解自我身體是成長的必經過程,跟性教育課一樣,讓大家更加了解自己和別人。同時劇集幾乎沒有悶場,以輕鬆搞笑的手法來談及認真的議題,睇完必定學到嘢。

【性愛自修室】最啱後生仔觀看性教育劇 鹹趣值高但富有意義

8. 《嗜血嬌娃》(Killing Eve)第二季

由BBC America製作的犯罪驚慄劇《嗜血嬌娃》去年播出第一季後無論口碑和收視方面都非常好,主角吳珊卓(Sandra Oh)更憑此劇首次入圍2019年金球獎最佳女主角便奪視后,更是首位封視后的亞裔演員。劇集改編自Luke Jennings的小說《Villanelle》,由《Fleabag》編劇Phoebe Waller-Bridge創作,故事圍繞在英國秘密情報局情報人員的Eve Polastri(吳珊卓飾)跟精神病僱傭殺手在歐洲的貓捉老鼠遊戲。如果大家喜歡看《沉默的羔羊》的話,相信會對這套劇感興趣!

7. 《What We Do In The Shadows》

吸血鬼題材一向都很受歡迎,就好似《Vampire Diaries》和《吸血新世紀》(Twilight Saga)電影系列等,有男神女神擔任主角,令觀眾對吸血鬼產生遐想。不過FX製作的《What We Do In The Shadows》就顛覆了這個既定形象,以搞笑奇幻的方式來記錄吸血鬼的日常生活,如果大家放工回到家後想看一些較輕鬆的題材,這是不錯的選擇。劇集改編自電影《雷神奇俠3:諸神黃昏》(Thor: Ragnarok)導演Taika Waititi在2014年的同名電影,而另一亮點就是劇中邀請到不同星級演員客串,包括有「古一大師」Tilda Swinton、《Westworld》的Evan Rachel Wood等,在爛番茄勇奪94%新鮮度。

6. 《別人眼中的我們》(When They See Us)

在5月31日於Netflix播出的《別人眼中的我們》上架兩星期就火速成為該串流平台最多人觀看的原創劇集,並在爛番茄奪得95%新鮮度的好成績。故事改編自發生在美國1989年的真實案件,事件中一白人女子被襲擊及強姦,因為警方急着破案而「砌人生豬肉」,5名年齡介乎14至16歲黑人及拉丁裔青少年,分別被判6至13年不等的有期徒刑。劇集指出當年種族歧視的嚴重問題及司法制度的腐敗,相信會令觀眾反省不應將既定形象及框架套在別人身上。

美劇《別人眼中的我們》奪爛番茄95% 揭司法腐敗警方助紂為虐

5. 《俄羅斯娃娃:派對輪迴》(Russian Doll)

劇集由《勁爆女子監獄》(ORANGE IS THE NEW BLACK)女星Natasha Lyonne主演,劇情跟電影《死亡無限LOOP》(Happy Death Day)有點相似,主要講述主角Nadia不斷在36歲生日當天死完又翻生,在經歷N次的翻生期間,Nadia遇到跟自己一樣的男主角Alex(Charlie Barnett飾)。兩人在無限重複死亡的過程中領略到如何面對人生中的大小事。雖然劇集開頭幾集都以幽默的手法來呈現死完又翻生的狀態,但發展至中尾段就會愈來愈黑暗,更令劇迷看完後有所反思,難怪在爛番茄能夠奪得96%的高分!

4. 《小謊言》(Big Little Lies)第二季

HBO製作的《小謊言》第二季於上月播出後,即在爛番茄奪97%!劇集卡士超級強勁,包括有麗絲韋花絲潘(Reese Witherspoon)、妮歌潔曼(Nicole Kidman)、莎蓮活莉(Shailene Woodley)等女演員主演,還有梅麗史翠普(Meryl Streep)加盟,齋看星級陣容都夠!今次梅姨在劇中飾演家暴賤男Perry的媽媽,聲稱因為擔心兩個突然失去父親的孫仔而去了Monterey,其實想暗中查清兒子的真正死因,而她的出現令合力掩飾Perry死因的眾人間,引起軒然大波。另外,第二季比起首季更著重角色的內心世界,令角色更加貼地。

【小謊言】第二季開鑼着重角色內心探討 梅麗史翠普現身有陰謀?

3. 《切爾諾貝爾:傷心的兒童》(Chernobyl)

如果大家喜歡真人真事改編的劇集,就一定會喜歡《切爾諾貝爾》,在HBO上架後分別在IMDb及爛番茄獲得9.7和96%的分數,是近乎完美的神劇!劇集講述1986年蘇聯烏克蘭發生的切爾諾貝爾核事故以及其善後工作的故事,平實的拍攝手法能夠讓觀眾了解事實,同時真切地感受到輻射的恐怖和政府如何以謊言掩蓋真相。另外,劇集亦深入地描述了受核輻射感染的核電廠員工、消防員、市民那種生不如死的感覺。

【切爾諾貝爾】深入立陶宛核電廠實景拍攝 導演:真相才是最重要

2. 《Fleabag》第二季

充滿黑色幽默的英國劇集《Fleabag》由英國女星Phoebe Waller-Bridge編劇及主演,講述被稱為「Fleabag」(意思為邋遢、討厭的人)的女主角生活一團糟,無論是工作、愛情或友情都遇上阻滯。劇集談及不少女性話題,以輕鬆的手法來講述女主角所面對的不如意事,配上幽默啜核的對白及打破第四面牆的表現手法,輕易獲得觀眾的共鳴。如果大家有興趣看的話,能夠在Amazon Prime Video收看,而第二季於今年3月開始播出後,在爛番茄勇奪100%的新鮮度!

1. 《Barry》第二季

必起主流劇集,HBO製作的美劇《Barry》較少人討論,究竟為何這套劇集能夠在爛番茄奪得100%?劇集是男主角Bill Hader自編自導自演,劇情主要講述主角Barry在退伍後一直做殺手,沒有朋友或社交生活,對自己的事業和生活都感到乏力和不滿。在偶然的機會下,Barry接觸了演戲,沒想到竟然發掘到自己對演戲的熱誠後,欲轉行做演員。其實Barry代表了現實生活中的我們,每天只忙於加班工作,連正常的社交都愈來愈少,放假的時候可能只會躲在家中煲劇,看不到或者不知道如何作出任何改變。雖然劇情有點光怪陸離,卻異常地合理,同時因為Barry的戇直性格跟做殺手或者演員的工作有著很大的反差,令觀眾更加喜歡這個角色。