盤點2019上半年十套高質歐美新劇　竟然有兩套爛番茄奪100%！

近年影視娛樂串流平台競爭愈來愈大，為劇迷帶來更多元化的選擇，能夠任何時候都享受到煲劇的樂趣。日前在美國收視調查公司Nielson發布最新的報告中，18至34歲的的受訪觀眾透露平均要用到9.4分鐘去選擇合適的劇集，亦有部分人表示最後會求其揀來看。相信有不少劇迷都遇到這種情況，不過大家無需要擔心，因為記者根據專門收集影視評論網站Metacritic及Rotten Tomatoes，整理2019年上半年最高排名的10套歐美劇集，讓大家跟住Playlist慢慢煲。

10. 《Years and Years》

由BBC及HBO聯合製作，於今年5月中起在BBC播出，一共6集並在爛番茄奪得88%的新鮮度。劇情主要講述居住在曼徹斯特的Stephen Lyons（Rory Kinnear飾）一家的平凡日常生活，以輕鬆的手法和英式幽默來影射未來英國15年的經濟、科技發達和政治局勢所帶來的影響。而劇中的亮點就是有奧斯卡影后Emma Thompson加持，她在劇中視眼一位敢言的政治家Vivienne Rook，但因為經常提出具爭議性的議題造成國家分裂，很可能是影射英國版的特朗普或法國極右政黨領袖瑪琳勒龐（Marine Le Pen）。

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9. 《性愛自修室》（Sex Education）

這套英國喜劇在今年1月在Netflix上架，播出後即大獲好評，更非常受年輕人及青少年歡迎，在爛番茄奪90%，不少人看罷第一季立即要求開拍第二季。劇情主要講述主角內向靦腆的高中生Otis（Asa Butterfield飾）的母親Jean（Gillian Anderson飾）是一位性愛治療師，而Otis就因為耳濡目染便回學校成為同學們解決不敢宣之於口的煩惱。雖然《性愛自修室》提及到不少性愛話題和場面，但樂而不淫點到即止，而且了解自我身體是成長的必經過程，跟性教育課一樣，讓大家更加了解自己和別人。同時劇集幾乎沒有悶場，以輕鬆搞笑的手法來談及認真的議題，睇完必定學到嘢。

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8. 《嗜血嬌娃》（Killing Eve）第二季

由BBC America製作的犯罪驚慄劇《嗜血嬌娃》去年播出第一季後無論口碑和收視方面都非常好，主角吳珊卓（Sandra Oh）更憑此劇首次入圍2019年金球獎最佳女主角便奪視后，更是首位封視后的亞裔演員。劇集改編自Luke Jennings的小說《Villanelle》，由《Fleabag》編劇Phoebe Waller-Bridge創作，故事圍繞在英國秘密情報局情報人員的Eve Polastri（吳珊卓飾）跟精神病僱傭殺手在歐洲的貓捉老鼠遊戲。如果大家喜歡看《沉默的羔羊》的話，相信會對這套劇感興趣！

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7. 《What We Do In The Shadows》

吸血鬼題材一向都很受歡迎，就好似《Vampire Diaries》和《吸血新世紀》（Twilight Saga）電影系列等，有男神女神擔任主角，令觀眾對吸血鬼產生遐想。不過FX製作的《What We Do In The Shadows》就顛覆了這個既定形象，以搞笑奇幻的方式來記錄吸血鬼的日常生活，如果大家放工回到家後想看一些較輕鬆的題材，這是不錯的選擇。劇集改編自電影《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）導演Taika Waititi在2014年的同名電影，而另一亮點就是劇中邀請到不同星級演員客串，包括有「古一大師」Tilda Swinton、《Westworld》的Evan Rachel Wood等，在爛番茄勇奪94%新鮮度。

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6. 《別人眼中的我們》（When They See Us）

在5月31日於Netflix播出的《別人眼中的我們》上架兩星期就火速成為該串流平台最多人觀看的原創劇集，並在爛番茄奪得95%新鮮度的好成績。故事改編自發生在美國1989年的真實案件，事件中一白人女子被襲擊及強姦，因為警方急着破案而「砌人生豬肉」，5名年齡介乎14至16歲黑人及拉丁裔青少年，分別被判6至13年不等的有期徒刑。劇集指出當年種族歧視的嚴重問題及司法制度的腐敗，相信會令觀眾反省不應將既定形象及框架套在別人身上。

美劇《別人眼中的我們》奪爛番茄95% 揭司法腐敗警方助紂為虐

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5. 《俄羅斯娃娃：派對輪迴》（Russian Doll）

劇集由《勁爆女子監獄》（ORANGE IS THE NEW BLACK）女星Natasha Lyonne主演，劇情跟電影《死亡無限LOOP》（Happy Death Day）有點相似，主要講述主角Nadia不斷在36歲生日當天死完又翻生，在經歷N次的翻生期間，Nadia遇到跟自己一樣的男主角Alex（Charlie Barnett飾）。兩人在無限重複死亡的過程中領略到如何面對人生中的大小事。雖然劇集開頭幾集都以幽默的手法來呈現死完又翻生的狀態，但發展至中尾段就會愈來愈黑暗，更令劇迷看完後有所反思，難怪在爛番茄能夠奪得96%的高分！

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4. 《小謊言》（Big Little Lies）第二季

HBO製作的《小謊言》第二季於上月播出後，即在爛番茄奪97%！劇集卡士超級強勁，包括有麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）、妮歌潔曼（Nicole Kidman）、莎蓮活莉（Shailene Woodley）等女演員主演，還有梅麗史翠普（Meryl Streep）加盟，齋看星級陣容都夠！今次梅姨在劇中飾演家暴賤男Perry的媽媽，聲稱因為擔心兩個突然失去父親的孫仔而去了Monterey，其實想暗中查清兒子的真正死因，而她的出現令合力掩飾Perry死因的眾人間，引起軒然大波。另外，第二季比起首季更著重角色的內心世界，令角色更加貼地。

【小謊言】第二季開鑼着重角色內心探討 梅麗史翠普現身有陰謀？

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3. 《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）

如果大家喜歡真人真事改編的劇集，就一定會喜歡《切爾諾貝爾》，在HBO上架後分別在IMDb及爛番茄獲得9.7和96%的分數，是近乎完美的神劇！劇集講述1986年蘇聯烏克蘭發生的切爾諾貝爾核事故以及其善後工作的故事，平實的拍攝手法能夠讓觀眾了解事實，同時真切地感受到輻射的恐怖和政府如何以謊言掩蓋真相。另外，劇集亦深入地描述了受核輻射感染的核電廠員工、消防員、市民那種生不如死的感覺。

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2. 《Fleabag》第二季

充滿黑色幽默的英國劇集《Fleabag》由英國女星Phoebe Waller-Bridge編劇及主演，講述被稱為「Fleabag」（意思為邋遢、討厭的人）的女主角生活一團糟，無論是工作、愛情或友情都遇上阻滯。劇集談及不少女性話題，以輕鬆的手法來講述女主角所面對的不如意事，配上幽默啜核的對白及打破第四面牆的表現手法，輕易獲得觀眾的共鳴。如果大家有興趣看的話，能夠在Amazon Prime Video收看，而第二季於今年3月開始播出後，在爛番茄勇奪100%的新鮮度！

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1. 《Barry》第二季

必起主流劇集，HBO製作的美劇《Barry》較少人討論，究竟為何這套劇集能夠在爛番茄奪得100%？劇集是男主角Bill Hader自編自導自演，劇情主要講述主角Barry在退伍後一直做殺手，沒有朋友或社交生活，對自己的事業和生活都感到乏力和不滿。在偶然的機會下，Barry接觸了演戲，沒想到竟然發掘到自己對演戲的熱誠後，欲轉行做演員。其實Barry代表了現實生活中的我們，每天只忙於加班工作，連正常的社交都愈來愈少，放假的時候可能只會躲在家中煲劇，看不到或者不知道如何作出任何改變。雖然劇情有點光怪陸離，卻異常地合理，同時因為Barry的戇直性格跟做殺手或者演員的工作有著很大的反差，令觀眾更加喜歡這個角色。