范冰冰疑「翻牆」玩IG違國家法律　內地網民截圖舉報「污點藝人」

現年37歲的內地女星范冰冰自去年捲入逃稅風波後，就沒有推出新作品。近來雖有份參演荷李活電影《355》，為復出鋪路。在上月，她又在網上宣佈與拍拖4年的李晨分手，可謂新聞多多。近日冰冰在社交平台Instagram貼出電影《355》團隊的幕後花絮片段，又引起了討論。

有份演出的演員。（Instagram@bingbing_fan）

電影講述世界的幾個頂級女特工們合作去阻止一個全球性組織獲得一種能為世界帶來混亂的武器，她們要面對各種分歧去合作。冰冰作為其中一個女主角，在Instagram的帳戶分享了電視製作的花絮片段，不過此行為就引起了一位名為「正義英雄_V5」的網民的不滿，他在微博發放了冰冰Instagram的截圖，並標記上「首都網警」的微博，向他們舉報，他寫︰「所謂『翻牆』到外網是違反中國法律的，常有新聞報道有人因為『翻牆』而被抓。我舉報北京市居民范冰冰今天『翻牆』到美國Instagram.com發佈視頻，違反了國家有關互聯網的法律，請搜證處理。不能因為名人而區别對待吧。」

相關的IG的發文。（Instagram截圖@bingbing_fan）

網民圍剿：翻牆犯法！證據確鑿！

該篇發文引來網民留言，有人支持，寫道︰「作為一名近期民眾強烈抵制的污點藝人，為了大造聲勢復出，竟然翻牆發視頻，這種違法的示範行為引起了公眾的強烈聲討，請你們予以嚴查嚴懲！」也有網民說︰「你能截圖不也證明你也『翻牆』了嗎？順便也把你一起舉報。」但又引來該名網民反駁。幾日後，這個網民又再發微博轉截有關范冰冰「翻牆」的內容，寫︰「翻牆犯法！證據確鑿！違法必究！人人平等！」

有關網民的發文舉報。（微博截圖@正義英雄_V5）

這個「bingbing_fan」的IG帳號其實早在2013年發出第一條發文，而在個人簡介中一欄，也寫上了是官方帳號，究竟是冰冰本人用這個IG還是其他人呢？大概也有待查證。

有關發文引來不同的討論。（微博截圖@正義英雄_V5）

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