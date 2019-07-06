范冰冰變賣李晨「老土禮物」　售價$38,888人民幣仲要順豐到付！

范冰冰、李晨4年前以一句「我們」宣布交往，原本已經論及婚嫁，卻在上月27日晚間於微博宣布分手，寫下「我們不再是我們」宣告結束4年情，雖然兩人已經分手，但依舊是朋友，兩人甚至在分手第三天出去約會吃飯。日前還傳出范冰冰疑似將李晨所送的禮物在網路上轉賣，當中「永生花熊」的二手價格還是38,888（人民幣），網友看了忍不住酸說：「散吧吧吧吧」！

不過，日前有網友卻發現，網路上有個拍賣帳號，持有該帳號的賣家似乎就是范冰冰本人，該賣場內還放上了疑似李晨送的「永生花熊」，照片中的背景佈滿紙箱，疑似正要搬家。網友們看完忍不住酸說，「誰會要分手的禮物送人」、「這種東西誰要呀，要了也是注定分手」、「你看這個有錢人沒有把熊扔了而是賣了」、「38888 散吧吧吧吧」、「貧窮限制了我的想像」、「不實用又佔地方，分手了還礙眼」、「我覺得就是缺錢」、「這麼有錢還順豐到付，心好黑哦」；不過，也有網友不禁感嘆，「肯定不是假分手啊，但復合的可能也很小。​」。

「永生花熊」的二手價格還是38888（人民幣）。（微博@泡菜拌愛豆）

重溫范冰冰李晨合照▼

+ 4 + 3 + 2

延伸閱讀：

野生小S全家過暑假！ 許老三背著爸爸「偷比中指」

陳妍希片場探班陳曉「黏TT」 網狂讚：是真愛

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】