王嘉爾健身室半裸着貼身Legging　粉絲：鼻血直接崩了！

韓國男團GOT7正在南美舉辦巡迴演唱會，墨西哥站於當地時間13日開唱，在演唱到《LOOK》時，王嘉爾（Jackson）突然走向一邊，沒有同成員們一齊表演，直到演唱會結束他都沒有再上台。事後，Jackson在社交平台同大家道歉，稱自己食物中毒，並叫大家不用擔心。

昨日（16日），Jackson上載在健身室的照片，相中的他上半身赤裸，展示出健碩的胸肌與腹肌，Jackson寫到：「I’m back no worries, 500+ calories sprint today.」（我回來了，不用擔心，跑了500多卡路里）現在的他身處智利，但因為時差難以入眠，隨即更拍攝了一條「踢瓶蓋挑戰」的短片，好身材一露無遺。

Jackson因時差問題難以入睡，在健身室跑完之後，還拍攝「踢瓶蓋挑戰」短片。（Instagram截圖@jacksonwang852g7）

Jackson擁有一副好身材眾所周知，原本簡單的兩條健身室動態竟然在評論區引起哄動，因為他下半身穿了一條貼身的黑色運動Legging，「關鍵部位」激凸，令粉絲們忍不住留言：「你告訴我，我該往哪看」、「點開圖一看，鼻血直接崩了」、「哥，身材絕了，答應我下次不要穿這麼緊的褲子好嘛？外面很多狼的」等等，被Jackson的身材震撼，甚至還有不少粉絲為他P上各類服飾，相當搞笑。

Jackson上載健身照片，令粉絲忍不住「流鼻血」。（Instagram@jacksonwang852g7）

好友白敬亭也在留言區「質疑」Jackson：「這就是你不穿衣服的理由嗎？」而Jackson也回應道：「大哥你來一下，你就知道這健身房有多熱，衣服濕成濕毛巾一樣滴水，怎麼穿？當然，也有一點點你說的成分，認。」

Jackson笑言健身室熱到汗如雨下，所以不穿衣服。（Instagram截圖@ jacksonwang852g7）