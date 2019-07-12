Jackson王嘉爾孖陳慧琳、張智霖拍廣告　自爆曾一日吃6個流心月餅

港人韓星Jackson王嘉爾@GOT7，今年獲邀與陳慧琳及張智霖一同成為美心月餅的代言人。三人在廣告中化身音樂組合，一同坐上「Moon Trio」旅行車為「Moon Tour」啟程。首次擔任代言人的Jackson坦言與兩位偶像合作非常開心，更大爆自己特別喜愛吃流心月餅。

Jackson講到他自小看着「Kelly姐姐」和「Chilam哥哥」長大，亦視他們為偶像，通過這次與兩位見面，Jackson形容為「遇見偶像的感覺」，更表示想摸摸對方，測試一下是否正在發夢。而從現場的拍攝花絮中可見，三人的拍攝過程都非常熱鬧和開心，與其他演員打成一片，正如品牌想推廣「透過月餅及音樂，可以拉近人與人之間的距離」的信息一樣。

Jackson王嘉爾今年與陳慧琳及張智霖合作，一同擔任月餅品牌代言人。

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Jackson也分享自己對月餅的喜愛，除了令他一吃就驚為天人的冰皮月餅外，他講到流心月餅也深深吸引了他，曾經一天內吃了6、7個月餅，認真非常「擦得」！被問到想加入甚麼新口味的月餅，王嘉爾立即回答：「薄荷朱古力！」他更搞笑地講到：「如果真的為了我而推出，請加上我的名字。王嘉爾Jackson然後薄荷朱古力，爆！」Jackson在韓國發展多年，他也講到已經近10年沒有與家人過中秋，希望今年能夠抽到時間與摯親過節。

Jackson表示首次聽到冰皮月餅後，第一反應是「震撼」。