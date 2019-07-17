【開心速遞】Terry 重拾初心　再逐演藝夢：我可以做自己的支持者

「藍藍天空高掛我的夢，深海潛入最深追逐確與眾不同，沿途快樂自由陪伴我，美夢成真因你讓我到處去碰」，在最新一集《愛‧回家之開心速遞》，劇情講述Terry（李偉健飾）追逐演員夢一度迷失方向，編劇引用了黃子華經典歌曲《藍天》，帶出即使沒有人支持自己，自己也可以成為自己追夢支持者的訊息。

Terry非常熱愛演戲，雖然天分不足，不過在熊樹根的啟蒙下開始有進步。（《開心速遞》截圖）

Terry 之前已經因為意識到自己真的沒有演戲天分，而放棄演員夢想，不過近日二、三房出招令Terry 重拾演戲熱情，目的令龍敢威（羅樂林）討厭他，繼而令大房失勢。二、三房命令Andy Lau（崔錦棠飾）假裝患癌影迷「小蝶」，請求他復出演戲，Terry獲熊樹根幫忙得以在網劇《曹總傳》中飾演曹達華之恩人「排長」。

Andy 得知小蝶原來是Andy ，明白自己被騙，失去唯一演戲的理由，他深受打擊。（《開心速遞》截圖）

Terry為了小蝶演戲，令爸爸大怒，二、三房奸計得逞。熊家和大小姐龍力蓮（林淑敏飾）識破對方詭計，在Terry面前揭穿真相，大小姐更說世上沒有人想看他演戲，一個也沒有，Terry大受打擊，向天疾呼：「咁我出返嚟拍戲係為咗咩呀？」他再次決定放棄夢想。

大小姐放狠話打擊Terry 自信。（《開心速遞》截圖）

熊樹根（劉丹飾）對Terry說：「其實演戲呢回事，你即使不為小蝶，都可以為自己。」不過Terry 一時之間未能消化這段說話，直到他遇上一名街頭演唱者，正在自彈自唱黃子華的《藍天》，由於唱得太難聽而令途人躲避不及，Terry上前問對方為什麼沒有觀眾他還要堅持唱下去，那個人回答：「唏，有乜所謂，我鍾意音樂，我鍾意唱歌，我自己Enjoy咪得囉！其實我以前都因為冇人聽歌我就唔唱，但後來我發覺，我人生最開心嘅時候，就係唱歌嘅時候，所以就算無Fans都唔緊要㗎。我咪就係自己Fans囉。」

Terry 受一位街頭表演者啟發，即使無人支持自己，都可以做自己的Fans。（《開心速遞》截圖）

Terry因為這番說話茅塞頓開，想向自己演戲的初心，他是因為真心熱愛演戲而演戲。向熊家宣布自己要繼續做演員，更以支持者名義寫了一封信給自己，鼓勵自己堅持夢想，「我發現我可以做自己的支持者，自己支持自己，就算無人睇，又如何！」

Terry引用了黃子華金句「又如何」，即使世上沒有人支持自己欣賞自己，「又如何？」自己可以做自己的支持者，不忘初心，繼續追夢，也許有一天，自己的支持者，不再只有自己一個人。