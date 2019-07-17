【德魯納酒店】金秀賢送驚喜餐車應援　為舊拍檔IU呂珍九加油打氣

韓國tvN新劇《德魯納酒店》本月6日首播，立刻創下tvN電視劇歷來最高開播收視第四名的佳績，劇中逼真的CG特效，還有IU千變萬化的戲服成為韓劇迷討論熱話，而《德魯納酒店》亦獲不少韓星力撐，繼開播前IU獲宋慧喬提供餐車應援後，早前退伍的金秀賢昨日（16/7）不單送上餐車應援，更專誠到片場為IU和呂珍九加油打氣。

《德魯納酒店》首周收視報捷。（《德魯納酒店》海報）

IU和呂珍九獲金秀賢支持，均感到非常驚喜，齊齊透過Instagram感謝金秀賢。呂珍九表示：「嚇我一跳！秀賢哥！非常非常感謝！哥～我得到力量，我會更努力的！」至於IU則比較鬼馬：「白承燦（韓劇《製作人》中金秀賢所飾演的角色）參觀酒店。」2015年IU與金秀賢合演《製作人》，而IU這句話亦勾起不少《製作人》劇迷回憶。

《德魯納酒店》開拍以來，多位韓星以不同形式劇組打氣，例如宋慧喬就為IU送上餐車應援。（IG/@dlwlrma）

金秀賢除了送上餐車應援，還親自赴片場支持IU和呂珍九。（IG/@dlwlrma）

IU同呂珍九見到金秀賢驚喜現身，當然要瘋狂打卡啦！

金秀賢與兩位主角的淵源，就要追溯到經典韓劇《Dream High》和《巨人》。金秀賢與IU在2011年拍攝《Dream High》而成為好友，兩人其後於《製作人》再度合作，之後IU亦友情客串金秀賢主演的電影《Real》，而金秀賢2017年參演IU歌曲《這樣的結局》MV；至於呂珍九則於《巨人》與金秀賢演兄弟，並於《擁抱太陽的月亮》中，飾演金秀賢的童年，難怪今次IU與呂珍九合作，金秀賢要鼎力支持了。

金秀賢和IU數度合作，兩人份屬好友。（視覺中國）

2010年，金秀賢與呂珍九在韓劇《巨人》飾演兄弟。（《巨人》劇照）

金秀賢同《德魯納酒店》主角點解咁老友？