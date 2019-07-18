【宸汐緣】張震首度進軍小熒幕出師不利　網友狠批三大失敗位

由張震、倪妮主演的古裝玄幻劇《宸汐緣》（原名《三生三世宸汐缘》）於15日在網絡平台愛奇藝首播，講述戰神九宸（張震飾）萬年前為封印魔神而陷入沉睡後，突因少女靈汐（倪妮飾）的誤闖而甦醒，兩人在相處過程中，因彼此欣賞而漸生情愫，歷經種種磨難，輾轉幾重悲歡，依然堅定守護蒼生的故事。

該劇是張震出道28年來，首次挑戰電視劇，同時也是倪妮的第二套古裝劇。第一套是同陳坤合作的《天盛長歌》，她飾演的鳳知微一角聰穎機靈，予人大方伶俐的感覺，因此備受讚賞。原本俊男美女這個陣容令觀眾十分期待，但到頭來卻是雷聲大，雨點小，首播之後負評不斷，在網絡引起熱議，網友主要圍繞以下三點展開討論。

張震首次挑戰小熒幕便負評不斷。（微博@電視劇宸汐緣）

第一，與《三生三世十里桃花》大同小異。

《宸汐緣》由《三生三世十里桃花》幕後班底打造，林玉芬執導，張叔平擔任造型總監，倪妮同張震的配音分別是是季冠霖、邊江，與《三生三世十里桃花》中，楊冪同趙又廷的配音員一樣。此外，兩套劇集除了妝容、服飾相差無幾之外，連不少動作同場景都類似，令大批觀眾直呼跳戲，吐槽「服化道全部抄襲三生三世十里桃花」，甚至有《三生三世十里桃花》續集的錯覺。

兩人的髮式、服裝都相似。（微博@（微博@電視劇三生三世十里桃花；視頻截圖）

台灣男神張震帥氣俊朗，充滿男人味，但在劇中，他的造型與趙又廷飾演的夜華卻大分相似，被網友瘋狂吐槽，有網友指出，他前期造型整個頭皮就似被扯到腦後，頭套扁平難看，直到12集有頭冠加持後，造型還算勉強。

張震與趙又廷的相似造型受到不少網友吐槽。（微博@電視劇宸汐緣、電視劇三生三世十里桃花）

束髮戴上頭套後，張震的整體造型好好多。（微博@宸汐緣）

而倪妮的一身造型與楊冪在《三生三世十里桃花》中的扮相非常接近，但卻太過素雅，顯得平庸，而且倪妮的五官相對比較扁平，少女古裝造型不如楊冪仙氣。

楊冪與倪妮在兩套劇中的扮相相似，但楊冪顯得更有靈氣。（微博@電視劇宸汐緣、電視劇三生三世十里桃花）

第二，特效差。

內地玄幻劇的特效向來被人詬病，大場面總是看起來很假，無論人物與場景，抑或場景與背景都不融合。

劇中的特效場景被網友稱為五毫子特效，一秒即出戲。（視頻截圖）

第三，演員不符合角色類型。

張震與倪妮的氣質，一個冷冽，一個冷艷，大部份網友都認為，兩人的相貌都偏高冷類型，但一個飾演為情所困的幾萬歲戰神，威武俊朗盡失；一個飾演仙界的明朗活潑少女，實在同兩人的外表與氣質不符，令人覺得毫無質感。有網友認為，張震更多的適合硬漢的形象，而倪妮則更適合時裝，不宜扮清純可愛，甚至有網友稱：「身為女主，被任何一位女配艷壓，連整容臉張芷溪都格外順眼。」

有網友認為，身為女主角的倪妮，不如女二張芷溪搶眼。（視頻截圖）

對於兩位主演電影的演員出演玄幻劇，起初大家都難以置信。張震向來是低調的演技派男神，同不少大導演合作，即使在一些大片好似《臥虎藏龍》、《赤壁》等中擔任的並非主演，但也令人印象深刻，在《聶隱娘》、《繡春刀》等等的表現也不俗。雖然從未攞過影帝，但演技備受認可，2018年還擔任了康城電影節評審。所以，令影迷不解的，不是他拍攝電視劇，而是為何他會選擇拍攝這套大家都認為是「爛劇」的流量劇集。

而倪妮於2011年憑藉《金陵十三衩》走紅，頂著「謀女郎」的光環出道，資源一直不錯，之後也出演過不少《等風來》、《悟空傳》、《奇門遁甲》等為人熟知的電影，只不過大眾對她的代表作似乎還停留在《金陵十三釵》，8年來並無一套超過她處女作的作品，反而在時尚方面發展得風生水起，時常因紅地氈禮服、雜誌封面，以及拍照方式等等獲得大家關注，而並非影視作品，今次宸汐緣雖然登上熱搜，但卻幾乎是負評，不知道兩位主演看了之後會對自己有什麼評價。