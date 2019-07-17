《新入史官丘海昤》車銀優演古裝有壓力　申世景建朝鮮女性新形象

韓國MBC新劇《新入史官丘海昤》將於今晚（17日）首播，主角ASTRO成員車銀優、申世景、朴基雄等人今日下午出席製作發布會。今次是車銀優首次演古裝劇，他向在場傳媒坦言有壓力，不過看到《新入史官丘海昤》劇本就超有感覺，所以二話不說就立刻接拍。導演姜一修透露在首次試鏡時，已經覺得車銀優十分適合演出劇集，兩人因而一拍即合。

（左起）朴基雄、車銀優、申世景、李知勳和朴智炫出席《新入史官丘海昤》發布會。（Netflix提供）

今次是車銀優首次演古裝劇，他向在場傳媒坦言有壓力。（Netflix提供）

女主角申世景就期待藉由丘海昤一角讓大眾對朝鮮女性有所改觀，讓觀眾看到在朝鮮時代父權主義的國家中，也有追求自由與理想的女性。《新入史官丘海昤》描述19世紀朝鮮史上假想的新進女史官丘海昤的宮廷生存記，以及她與「島遠大君」李棽之間愛情故事。《新入史官丘海昤》會在香港時間7月17日起，逢星期三、四晚上7點55分播出，香港和其他海外觀眾在當晚10點即可在Netflix欣賞《新入史官丘海昤》，緊貼韓國劇情發展。

申世景希望借 《新入史官丘海昤》，建立朝鮮女性新形象。（Netflix提供）

車銀優和申世景合作，會否令觀眾有新鮮感？（Netflix提供）

《新入史官丘海昤》製作發布會現場