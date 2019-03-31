【ASTRO香港演唱會．多圖】車銀優生日自嘲似傻瓜　完場安可足5次

韓國人氣男團ASTRO昨天（30日）舉行《ASTRO The 2nd ASTROAD to HONG KONG [STAR LIGHT] 2019》演唱會的香港站。6位成員車銀優、MJ、JIN JIN、文彬、Rocky和尹產賀心情都似乎相當好，完場前Encore超過5次，與香港AROHA（ASTRO粉絲）渡過了難忘的一晚。

ASTRO昨晚除了準備致敬前輩的特別舞台外，亦帶來《Hide & Seek》和《All Light》的大熱歌曲。演唱會接近尾聲時，文彬講到：「很開心見到大家來演唱會，今天是我們汗流得最多的一場，感謝大家用心準備應援。」而MJ則表示：「多謝你們讓演唱會順利完成，覺得今天是幸福又充滿意義的一日，接收到大家的力量後，我們會更努力！」，並與香港粉絲約定會儘快再次見面。距離上次ASTRO在香港演出兩年，尹產賀坦言來香港前非常擔心，可是沒想到那麼多粉絲入場支持，讓他覺得很開心。

Rocky講到很久沒有來香港，所以心情激動，更表示昨晚AROHA的人數比上次訪港變多。（陳穎妍攝）

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適逢昨天是壽星車銀優的22歲生日，ASTRO當然有準備驚喜派對，香港粉絲則準備生日蛋糕，以及即場為偶像獻唱生日歌。非常感動的車銀優一直目不轉睛看著蛋糕，被問到能否透露生日願望，他只是回答「幸福」兩字。車銀優更講到：「生日能夠來到香港，首先多謝大家替我慶祝。我特別期待今次生日，雖然剛剛好像傻瓜一直看著蛋糕，但我只是想看清楚上面的字 。能夠在舞台上見到大家，真是我很大既原動力。見到大家準備的影片和手幅，都讓我覺得很感動，全部我都有一一細看。因為不能全部報答大家，所以我會成為更努力的車銀優。」

車銀優昨天與香港粉絲過生日，直言心情特別好，不停對台下粉絲派心心。（陳穎妍攝）

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香港粉絲昨晚亦準備全場大合唱的應援，尹產賀表示聽到鋼琴伴奏後，一下子就感動了他。而隊長JIN JIN就講到：「今晚最感動的地方是AROHA唱我作的歌，亦幫車銀優慶祝生日，如果說我是你們的星星，多謝你們成為我們的宇宙。」開騷前同樣稍有擔心的Rocky也講到：「開始前非常擔心，所以我對自己說一定要做好。可是一見到大家就不再緊張，是次巡演更發現，原來大家仍一直在等待我們，就好像星星一樣與我們在一起，今天真的非常開心，我愛大家。」去到演唱會結束前，心情非常好的ASTRO安可超過五次，下台後又再次出場，令現場粉絲非常驚喜。

文彬睇完粉絲準備的驚喜影片後，眼濕濕地表示「時間真的過得太快」。（陳穎妍攝）