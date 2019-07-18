ViuTV主持羅沛琪攞正牌扮容祖兒　重現經典造型用菜刀兇張敬軒

張敬軒之前找來9個異母異父的撞樣「兄弟」，今次在最新的短片中，為容祖兒（Joey）找來一個撞樣「姊妹」、ViuTV主持羅沛琪（Pinky），模仿Joey新歌《Pretty Crazy》中的經典造型。

Joey同軒仔被要求拍親熱戲，但互相嫌棄。（《直擊秘竇 Speed Dating》截圖）

短片內容講述霍汶希（Mani）對Joey和軒仔說廣告商想再找二人合作，今次想將二人塑造成熒幕情侶，更想加入一些親熱戲，Joey軒仔都對對方表現得非常嫌棄，Mani說除非他們有另一半反對，否則就要照計劃進行，單身的二人於是展開Speed dating之旅。

Joey 的相親對象中有幾個翻版軒仔，而軒仔也遇上「翻版Joey」Pinky。Pinky在短片中身穿Joey新歌《Pretty Crazy》中的粉紅色泡泡浮誇造型，指自己是「容祖兒……的頭號粉絲」，不滿軒仔惡搞模仿Joey，但冇剃腳毛影衰對方，更拎出大菜刀叫軒仔剃腳毛，非常搞笑。

羅沛琪今次攞正牌扮容祖兒。（《直擊秘竇 Speed Dating》截圖）

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Pinky多次拒絕廣告商要求扮Joey：唔想消費佢！

ViuTV藝人Pinky 一向有「翻版Joey」之稱，向來以擔任節目主持為主，包括近日播出的《週日慶功宴》以及訪問節目《Interviu》，曾有一些廣告商要求她扮Joey，但她不想消費Joey所以一一婉拒，「我由細到大都好鐘意Joey，唔想畀人覺得我抽水，但今次同時有軒仔同Joey，所以我今次先比較放心咁去扮Joey。」

Pinky更大讚今次製作團隊非常認真，為重現Joey的造型一絲不苟，「因為我係短頭髮，佢哋幫我戴假髮，個假髮用真髮整嘅，淨係Set頭都用咗個幾鐘。」那件粉紅色泡泡浮誇晚裝也是團隊重新打造的。Pinky又大讚軒仔在現場非常認真，更有教Pinky做戲，「佢有教我邊一句對白拍檯，可以更順暢咁做到個反應。」

點擊圖片看Joey和軒仔的騎呢相親對象：