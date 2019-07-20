【十二傳說】「望夫石」驚變亂倫故？　越南版情節比TVB誇張20倍

由林夏薇、蕭正楠和劉佩玥主演的無綫（TVB）劇集《十二傳說》正於翡翠台黃金時間播出，劇集除了推理查案的場面，更有大量香港都市傳說，令觀眾耳目一新。在星期一（15/7）播出的首集中，飾演民俗學系助理教授的林夏薇向學生講述當初為何選修民俗學系的因由，原來一切與沙田望夫石的故事有關，更指望夫石的由來並非只是「有一對夫婦，老公去很遠的地方工作，老婆天天揹着兒子等老公回家，可是一直都等不到，結果就變成石頭」，而是一對繼兄妹的浪漫悲劇。

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TVB版「望夫石」非廣泛流傳

相信不少人是第一次聽到這個版本的望夫石傳說，所以懷住半信半疑的心態嘗試到搜尋網站中找出故事的「上半部」，然後再發現到維基百科的「望夫石」條目有一個類似的故事，但故事中的鰥夫和寡婦沒有結婚，青梅竹馬的男女主角沒有變成繼兄妹，而男主角一去不返非因群眾壓力只因出海搵食，與大眾認知的望夫石傳說更加相近。

其實上述兩個版本都從來不是廣泛流傳的版本，令人不免聯想到TVB為服務劇集故事情節，又擅自將經典傳說改編，加鹽加醋。

由林夏薇、蕭正楠和劉佩玥主演的無綫劇集《十二傳說》逢星期一至五晚上9點半在翡翠台播出。（《十二傳說》海報）

民俗學家推測「望夫石」有亂倫情節

《十二傳說》監製黃偉聲接受《香港01》訪問時便指劇集所講的望夫石傳說，參考了《新界指南》（1951年出版）以及《香港掌故》（1960年代出版）的說法，其中《香港掌故》的版本與「維基版」脈絡大致相同，但兩個版本都沒有繼兄妹亂倫這個要點。即是「亂倫」是TVB自行加插？聲哥答謂：「亂倫係民俗學家的推測。」

不過，「亂倫」說法事實上並非純粹推測，有些版本比起「TVB版」更加令人感到驚奇。

林夏薇在《十二傳說》裏面千方百計尋找失蹤了的恩師杜燕歌，而杜燕歌亦是蕭正楠的父親。（《十二傳說》劇照）

「望夫石」源於中國 傳入越南變亂倫故事

其實望夫石傳說至少在魏晉南北朝時開始流傳，曹丕《列異傳》、干寶《搜神記》裏面均有收錄，去到唐朝時更不時出現在詩句中，例如王建《望夫石》、劉禹錫《望夫石》等，雖然各版本故事有些微分別，但脈絡大概一樣，多是有一對戀人非常恩愛，男子因外出工作、被惡人迫害等遠走他鄉，女子盼望男子歸來所以經常在高處遠望，最後女子化成石頭，裏面沒有任何「亂倫」情節。

不過，望夫石傳說傳入越南時，當地居民便修改了故事背景、情節。在大約500年前成書的越南古藉《嶺南摭怪列傳》便收錄了越南版的望夫石傳說，故事大概是哥哥小時候誤傷了妹妹後，因害怕而離家出走，妹妹長大成人後與外來男子成婚，丈夫之後發現妻子原來是當年被他誤傷的妹妹，便以捕魚或當兵為理由遠走，不知真相的妻子終日帶住孩子到高處遠望，最後一起化成石頭。

雖然越南版的望夫石與「TVB版」分別極大，但他們都有一個共通點──亂倫，而且越南版是近親相姦，絕對稱得上「去得更盡」，所以今次TVB並非無中生有，沒有擅自更改傳說故事。

其實不止香港有望夫石，點擊下圖觀看世界各地的望夫石：