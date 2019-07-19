【十二傳說】金田一作者出品《八雲樹》　兇案推理仲有女優撐場

無綫熱播的《十二傳說》，由蕭正楠及林夏薇主演，藉民間風俗及都市傳說，帶出一連串兇殺案，故事及人物設定似曾相識，原來日本漫畫《金田一少年之事件簿》作者金成陽三郎，另一部作品《民俗學者八雲樹》，就是藉日本傳說、民間風俗及古老童謠，隱藏著一宗宗兇殺案，其後該作品更被拍成深宵日劇，血腥色情爆燈，尺度仲十分大膽，堪稱日版《十二傳說》。

日劇《民俗學者八雲樹》由及川光博及平山綾主演，飾演八雲樹及富良野。（劇照）

《十二傳說》由蕭正楠及林夏薇主演，走訪本地傳說地點時，總會遇上連串兇案。（劇照）

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《十二傳說》顧名思義，在重溫本地的恐怖傳說，包括新娘潭鬼新娘、大學荷花池女鬼、榕樹頭樹精等，其實當中完全沒有鬼魅，只是有心人藉著傳說隱藏殺人計劃，人心比鬼怪更加得人驚。蕭正楠飾演的記者，林夏薇飾演的民俗學助理教授潘朵拉，為完成論文《香港都市傳說》，將會走訪各個傳說地點，更會遇上一連串兇殺案，二人更聯手找出兇手。至於金田一作者金成陽三郎，他的另一部作品《民俗學者八雲樹》，主角是大學民俗研究部助手八雲樹，跟他到各地做民俗考察的文學部二年級女學生富良野，二人又是遇上連串兇案，當然以金田一作者的水準，推理情節遠勝港版的《十二傳說》。

張穎康飾演的警員易銘賢，最愛超自然事物。（劇照）

蒼井空退役後，現已到內地發展，大受內地觀眾歡迎。（蒼井空IG圖片）

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《民俗學者八雲樹》曾於2004年拍成同名日劇，由及川光博及平山綾主演，分別飾演八雲樹及富良野，另外還有一個警探角色羽根井豐，每次也是借八雲樹之手破案，跟《十二傳說》張穎康飾演的警員易銘賢，可說是一模一樣的角色。該劇由於是深宵時段播出，所以尺度可謂甚為大膽，殺人過程固然血腥恐怖，而劇中還有不少裸露鏡頭，由一班準備轉型的AV女優上陣，包括有蒼井空、高樹瑪利亞等，在劇中算是最後一脫，正式告別AV界。如果大家覺得《十二傳說》不夠恐怖，推理情節過於兒戲，不妨重溫這齣只有十集，六個殺人單元的作品，相信會有不少驚喜。

蒼井空有不少男性粉絲，轉型後曾拍過電視劇。（蒼井空IG圖片）

日劇《八雲樹》的主要角色設定，跟無綫《十二傳說》如出一轍。（網上圖片）